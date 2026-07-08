Avertizare meteo imediată de la ANM. Cod portocaliu de vijelii şi ploi torenţiale, miercuri după-amiază. Zonele afectate

1 minut de citit Publicat la 17:38 08 Iul 2026 Modificat la 18:34 08 Iul 2026

ANM a emis cod portocaliu de vijelii. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri, 8 iulie, o avertizare imediată de ploi torenţiale, vijelii şi grindină în judeţul Bihor. Meteorologii au emis un Cod portocaliu de vijelii, valabil în intervalul 17:25 - ora 18:00.

UPDATE. ANM a actualizat avertizarea de Cod portocaliu, cu valabilitate în intervalul 18.00-18.45.

În zona : Județul Bihor: Marghita, Valea lui Mihai, Șimian, Curtuișeni, Abram, Sălacea, Tarcea, Abrămuț, Cherechiu, Buduslău, Boianu Mare, Viișoara;

Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale care vor cumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50....60 km/h.

Ştirea iniţială

COD PORTOCALIU DE VIJELII, în intervalul ora 17:25 - ora 18:00

Județul Bihor: Marghita, Săcueni, Popești, Suplacu de Barcău, Tăuteu, Balc, Chișlaz, Abram, Abrămuț, Buduslău;

Se vor semnala : Grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...4 cm), averse torențiale care vor cumula 15...20 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50....60 km/h.

Bucureştiul, sub Cod galben de vijelii, ploi abundente, grindină și vânt

ANM a emis o prognoză specială pentru București, care acoperă intervalul miercuri, ora 10 - vineri, 10 iulie, ora 2 dimineața. În această perioadă, Capitala se va afla sub Cod Galben și sunt așteptate vijelii, ploi abundente, grindină și vânt puternic.

Temperatura maximă va fi de 30 - 32 de grade. De joi, de la ora 9 și până vineri noaptea, la ora 2 valorile termice, în scădere față de ziua anterioară, se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.