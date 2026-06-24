O femeie atacată de un rechin pe o plajă din Sidney s-a trezit pentru scurt timp din comă și a spus două cuvinte

O femeie atacată de un rechin pe plaja Coogee din Sydney a rostit primele cuvinte după ce s-a trezit din comă, la 10 zile după ce a fost rănită. FOTO: Hepta

O femeie atacată de un rechin pe plaja Coogee din Sydney a rostit primele cuvinte după ce s-a trezit din comă, la 10 zile după ce a fost rănită. "Te iubesc", le-a spus Leah Stewart mamei și partenerului ei, după ce a fost detubată marți. Ea a fost mușcată de un mare rechin alb pe 13 iunie, scrie The Guardian.

Leah Stewart a trecut prin cinci zile de operații, inclusiv amputarea unui braț, iar intervențiile vor continua, a scris fratele ei, Josh Stewart, pe o pagină de strângere de fonduri.

"După o săptămână în care a fost conectată la aparate și după operații repetate, medicii au reușit să o detubeze pe Leah și să reducă nivelul de sedare, pentru a o scoate din coma indusă pentru o scurtă perioadă. Primul ei gând a fost la fiica ei... și a vrut să știe dacă este bine. Acest lucru s-a întâmplat mult mai repede decât se aștepta cineva, iar pentru noi pare un miracol și este tot ce atât de mulți dintre noi am sperat și ne-am rugat să se întâmple în ultima săptămână", a scris el.

Stewart, o profesoară în vârstă de 34 de ani și mamă a unei fetițe de un an, rămâne internată la terapie intensivă.

O pagină de strângere de fonduri creată pentru a acoperi procedurile medicale și pentru a-i ajuta familia a adunat peste 488.000 de dolari în donații.

În timp ce femeia rămâne în spital, tensiunile legate de rechinii aflați în largul coastelor orașului Sydney sunt ridicate.

Un video filmat cu drona și distribuit pe rețelele sociale arată ceea ce pare a fi un rechin aproape de țărm, pe plaja Bondi, miercuri dimineață. Operatorul dronei a spus că ar fi fost un mare rechin alb și că unul fusese observat și marți.

Plaja a fost închisă de salvamari, potrivit unei informări publicate miercuri, la ora 9:00, de aplicația New South Wales Shark Smart.

"Nu este un lucru neobișnuit în această perioadă a anului, iar utilizatorii aplicației Shark Smart au putut observa creșterea numărului de rechini albi detectați de stațiile noastre de monitorizare a rechinilor marcați", a transmis Departamentul pentru Industrii Primare din New South Wales într-un comunicat.

"Rechinii albi sunt prezenți în ape cu temperaturi de la 10 la 27 de grade Celsius. Datele obținute de la rechinii marcați arată că majoritatea rechinilor albi tineri se deplasează spre nord de-a lungul coastei New South Wales la sfârșitul toamnei și începutul iernii. Mai mulți rechini albi tineri se deplasează de-a lungul coastei din New South Wales între septembrie și noiembrie, când apele sunt mai reci în nordul New South Wales și sudul statului Queensland."

Departamentul a confirmat că un rechin-tigru a fost semnalat marți după-amiază la Bondi. Plaja Bondi a fost închisă pentru scurt timp și duminică, după observarea unui rechin.