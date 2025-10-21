O femeie din Coreea a incendiat un bloc întreg încercând să omoare un gândac de bucătărie

Tânăra a declarat că a folosit această metodă „de mai multe ori”. Foto: Profimedia Images

Un incident tragic a avut loc în orașul Osan, din nordul Coreei de Sud, după ce o femeie a provocat un incendiu masiv într-un bloc de locuințe în timp ce încerca să omoare un gândac folosind o brichetă și un spray inflamabil, scrie BBC.

Potrivit presei locale, femeia, de aproximativ 20 de ani, a declarat poliției că a folosit această metodă „de mai multe ori” pentru a scăpa de insecte, însă de data aceasta flăcările s-au extins rapid, aprinzând obiectele din locuință.

Poliția sud-coreeană a anunțat că va cere emiterea unui mandat de arestare pe numele femeii, aceasta fiind acuzată de neglijență care a dus la izbucnirea incendiului și la moartea unei persoane.

O femeie a murit încercând să scape din flăcări

Incendiul a avut consecințe dramatice: o femeie de origine chineză, în vârstă de 30 de ani, care locuia la etajul al cincilea împreună cu soțul și copilul lor de două luni, a murit după ce a căzut de la fereastră în timp ce încerca să se salveze.

Când și-au dat seama că flăcările cuprinseseră clădirea, cei doi au deschis fereastra și au strigat după ajutor, reușind să își treacă bebelușul în siguranță către un vecin din blocul alăturat. Soțul a reușit să se cațere și el pe clădirea vecină, însă femeia a căzut în gol în timpul tentativei de evacuare. A fost transportată de urgență la spital, dar a murit câteva ore mai târziu.

Opt persoane, rănite în incendiu

Potrivit poliției, fumul dens provenit de la focul izbucnit în apartamentul femeii ar fi blocat scările, ceea ce i-a determinat pe locatari să încerce să scape prin ferestre. Alte opt persoane au suferit intoxicații cu fum.

Clădirea afectată are spații comerciale la parter și 32 de apartamente pe etajele superioare.

„Aruncătoarele de flăcări” improvizate – o tendință periculoasă

Autoritățile au avertizat că în ultima perioadă s-au înmulțit cazurile de persoane care încearcă să scape de gândaci folosind spray-uri inflamabile și brichete, o practică devenită populară pe rețelele sociale.

Într-un caz similar, în 2018, un bărbat din Australia și-a incendiat bucătăria încercând să omoare gândacii cu un dispozitiv improvizat din spray de insecte și foc deschis.

Poliția din Osan continuă investigația pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.