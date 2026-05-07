O femeie din SUA s-a vindecat de cancer în urma unei biopsii, fără niciun tratament. Explicaţia medicilor

Medicii au fost surprinși să constate că tumoarea dispăruse complet, fără niciun tratament. Sursa foto: Getty Images

O americancă în vârstă de 59 de ani, cu o tumoare la braț, este acum în remisie, în ciuda faptului că nu a primit niciun tratament. Se crede că acest lucru se datorează unei biopsii efectuate pentru diagnosticarea tumorii, care a declanșat un răspuns imun împotriva cancerului.

Pacienta este unul dintre cele nouă cazuri cunoscute în care o biopsie a relevat o tumoare de acest tip care implica țesutul conjunctiv şi care ulterior a dispărut în câteva săptămâni. Cazul extrem de rar a fost descris în publicaţia Cureus Journal of Medical Science, preluată de La Repubblica.

Femeia observase un nodul care creștea rapid până a ajuns la 2 centimetri de diametru cu câteva săptămâni înainte de a merge la doctor. „Creștea rapid, provocându-i durere și disconfort. Era îngrijorată”, a explicat Rohit Sharma, medic la Marshfield Clinic Health System din Wisconsin, care a tratat pacienta.

Medicul Sharma și colegii săi au marcat locația tumorii cu cerneală de tatuaj și au prelevat o mostră de biopsie prin introducerea scurtă a unui ac subțire. Examinarea a relevat că nodulul, situat în țesutul conjunctiv dintre pielea și mușchiul femeii, era o tumoare numită mixofibrosarcom, care conținea celule canceroase agresive. „Era probabil să se răspândească, ceea ce ar fi pus pacienta în pericol”, a precizat medicul.

Două săptămâni mai târziu, femeia s-a întors la spital pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a tumorii. Medicii au fost surprinși să constate că aceasta dispăruse complet. „Pacienta a spus că, după biopsie, a început să se micșoreze în trei sau patru zile”, a spus Sharma. Pentru a confirma că tumora dispăruse într-adevăr, echipa a îndepărtat chirurgical țesutul din jurul zonei în care fusese localizată, confirmând absența celulelor canceroase.

„Momentul biopsiei și rezoluția sugerează că este în curs o reacție imună”, a adăugat medicul Sharma. Dispariția oricărui tip de tumoră după o biopsie este extrem de rară, așa că primul lucru de făcut atunci când este diagnosticată este să se solicite tratament conform recomandărilor oncologilor.

În trecut, ceea ce i s-a întâmplat femeii s-a mai întâlnit în cazul tumorilor care sunt mai ușor recunoscute de sistemul imunitar, cum ar fi cancerul de piele. Potrivit Dr. Sharma, efectuarea unei biopsii poate provoca moartea unor celule tumorale și eliberarea de semnale inflamatorii care activează celulele imune din prima linie, cum ar fi celulele natural killer, pentru a ucide țesutul tumoral deteriorat în câteva ore sau zile. Dar, desigur, acest lucru nu se întâmplă la majoritatea oamenilor, așa că puținii norocoși posedă probabil anumiți factori genetici și expuneri la factori de mediu care îi permit sistemului imunitar să reacționeze în acest fel.

În viitor, analizarea detaliată a acestor cazuri rare, de exemplu prin examinarea genomului și a istoricului medical al pacienților, ar putea dezvălui modalități de îmbunătățire a răspunsului general la terapia împotriva cancerului. Scopul cercetătorilor este acum de a secvenția genomul femeii și de a analiza celulele sale imune pentru a vedea dacă este posibilă reproducerea artificială a acestui răspuns natural prin noi forme de imunoterapie.