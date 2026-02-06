O femeie obsedată de Feng Shui a provocat o mulțime de accidente, pentru că tot muta oglinda de trafic din cartier ca să aibă armonie

Femeia muta mereu oglinda, ca să fie în armonie cu casa ei FOTO: Getty Images

O femeie obsedată de Feng Shui, care muta mereu o oglindă pentru dirijarea traficului rutier, a provocat mai multe accidente într-un complex rezidențial.

Locuitorii unei cartier din Shanghai, China, erau alarmați de numărul mare de accidente din ultimele două luni, care se întâmplau într-o curbă periculoasă. Oamenii au suspectat că o oglindă rutieră, amplasată încă de la deschiderea complexului în 2012, era mutată constant și punea în pericol siguranța publică.

Compania care administrează complexul a ajustat-o de mai multe ori, dar problema a persistat. O investigație a dezvăluit că o femeie care locuiește vizavi de oglindă o ajusta constant, pentru a proteja feng shui-ul casei ei, potrivit South China Morning Post.

Feng shui, care înseamnă „vânt și apă”, este practica tradițională chineză de aranjare a clădirilor și obiectelor pentru a obține un mediu de viață armonios. Oglinzile sunt un element important în această practică.

Se crede că ele nu ar trebui să fie orientate spre ușa de la intrare, ferestre sau pat, pentru că altfel l-ar alunga pe zeul norocului și ar aduce necazuri într-o locuință.

Oglinzile crăpate ar trebui, de asemenea, înlocuite, conform teoriilor feng shui.

Soțul femeii, cu numele de familie Luo, a declarat pentru Shanghai TV că soția lui a avut parte recent de „ghinion și probleme de sănătate” și a invitat un maestru feng shui să le verifice locuința.

Maestrul a concluzionat că oglinda rutieră era de vină.

Luo a spus că au simțit că era ca o „oglindă care dezvăluie demonii”, un obiect din mitologia chineză despre care se crede că poate dezvălui adevărata identitate a unui demon deghizat în om.

„Nu suntem demoni. Nu ne face plăcere să avem o oglindă care dezvăluie demonii îndreptată spre noi”, a spus el.

El și-a justificat comportamentul insistând că, în realitate, nimeni nu folosește oglinda.

Cu toate acestea, vecinii nu au fost de acord. Unul dintre ei a spus că sunt nevoiți să fie mult mai atenți atunci când fac virajul.

Compania de administrare a proprietății a încercat inițial să rezolve cazul instalând o altă oglindă pe partea opusă a drumului, astfel încât vehiculele care vin din ambele direcții să poată observa traficul fără ca locuința lui Luo să fie afectată.

La început, soția lui Luo a fost de acord, dar câteva zile mai târziu, familia ei a avut din nou ghinion, așa că ea a ajustat din nou ambele oglinzi.

Comitetul de cartier care administrează comunitatea a invitat poliția pe 21 ianuarie pentru a-i avertiza pe Luo și pe soția sa. Compania de administrare a proprietății a sigilat, de asemenea, poziția oglinzii cu ciment.

Poliția le-a spus că gesturile lor ar putea constitui o faptă penală, care poate atrage pedeapsa cu închisoarea. De asemenea, poliția i-a avertizat că ar putea fi trași la răspundere pentru accidentele rutiere provocate de mutarea oglinzilor.

„Și-au protejat propriul feng shui, dar au compromis siguranța altor oameni. Presupun că ceea ce au făcut nu le va aduce armonie în cele din urmă”, a comentat un utilizator pe p rețea socială. Altul a spus: „Este o prostie să dai vina pe o oglindă pentru orice”.

