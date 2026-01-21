O fetiță de doi ani și jumătate a murit în Italia după ce s-a înecat cu o bucată de cârnat

Medicii au încercat să resusciteze fetiţa timp de aproximativ o oră, dar nu au reușit să o salveze. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O fetiță de doi ani și jumătate a murit în Italia după ce s-a înecat cu o bucată de cârnat. Medicii de la Urgențe au încercat tot posibilul să o resusciteze, dar nu au reușit. Parchetul ar putea deschide o anchetă.

O fetiță de doi ani și jumătate din localitatea Vibo Valentia, regiunea Calabria, s-a înecat după ce o bucată de cârnat i-a rămas blocată în gât. Fetița a fost dusă de urgenţă la spital unde a sosit în stare gravă. Medicii au încercat să o resusciteze timp de aproximativ o oră, dar nu au reușit să o salveze, relatează La Repubblica.

Fata a intrat în stop cardiac, iar încercările medicilor de la terapie intensivă de a o salva au rămas, de asemenea, fără rezultat.

Până în acest moment, familia fetiței nu a depus nicio plângere la organele de drept. În orice caz, foarte probabil parchetul se va autosesiza şi va deschide o anchetă pentru a clarifica pe deplin incidentul și a stabili orice răspundere în eforturile de salvare. De asemenea, ar putea fi dispusă o autopsie pentru a obține o imagine cât mai exactă a cauzei decesului.