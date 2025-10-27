O italiancă bogată a furat, timp de 7 luni, florile din cimitir dintr-un motiv cu totul neașteptat

1 minut de citit Publicat la 15:02 27 Oct 2025 Modificat la 15:04 27 Oct 2025

Două femei, care vizitau des cimitirul, au avut ideea de a ascunde un dispozitiv GPS în interiorul unui ghiveci de flori. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

O femeie bogată în vârstă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă că fura ghivece cu flori şi alte obiecte din cimitir, în localitatea Ferentino, în regiunea Lazio din Italia.

Deși nu trăia în sărăcie, femeia a jefuit timp de 7 luni mormintele din cimitirul din localitate. Conform anchetei, femeia ar fi furat nu doar ghivece de flori, ci și alte obiecte pe care rudele le așezau pe pietrele funerare ale celor dragi, în special pe mormintele copiilor, unde a găsit animale de pluș și jucării, relatează Il Messaggero.

Situația le-a exasperat pe rudele decedaţilor, care observaseră furturile constante. Două femei, care vizitau frecvent cimitirul pentru a se ruga la mormintele celor dragi, exasperate de furturile constante, au avut ideea de a ascunde un dispozitiv GPS în interiorul unui ghiveci de flori.

Dispozitivul a permis carabinierilor să o găsească pe femeia de 50 de ani. În timpul unei percheziții domiciliare, au fost găsite numeroase plante furate şi alte obiecte.

Femeia a fost apoi acuzată de furt calificat, deoarece infracțiunea a fost comisă într-un loc considerat sacru. Avocatul apărării a explicat că femeia suferă de cleptomanie, o tulburare psihiatrică ce duce la furtul de obiecte în mod inutil și necontrolat.

Potrivit specialiștilor, furtul s-a produs din cauza unui impuls irezistibil. Femeia, așa cum se întâmplă adesea în cazurile de cleptomanie, păstrase bunurile furate acasă.

Faptele au fost confimate de camerele de supraveghere ale cimitirului care au surprins mai multe imagini cu femeia de 50 de ani furând flori și animale de pluș.

Judecătorul a acceptat obiecția procurorului la cererea de clasare a cazului, astfel procesul în acest caz incredibil va începe în luna februarie 2026.