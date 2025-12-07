O mamă s-a prăbușit de la etajul zece cu gemenii în brațe, la doar o zi după ce au împlinit 3 ani

Cei mici au supraviețuit, însă au fost transportați de urgență la spital în stare critică. Foto: X/Emergencias Madrid

O scenă de groază a avut loc în Madrid. O femeie de 48 de ani a murit pe loc după ce s-a prăbușit de la etajul zece al unui bloc, avându-i în brațe pe cei doi copii ai ei, în vârstă de numai trei ani, scrie Metro.

Cei mici au supraviețuit, însă au fost transportați de urgență la spital în stare critică. Unul dintre ei a ajuns la Spitalul Universitar „12 de October”, iar celălalt a fost internat la spitalul de pediatrie Niño Jesús. Medicii se tem că unui dintre ei, grav rănit, ar putea să nu reziste.

Femeia, identificată deocamdată doar ca Maria, fusese văzută cu câteva ore înainte cumpărând cadouri pentru cei mici. Cu o zi înainte, familia se reunise pentru a le sărbători ziua de naștere micuților.

Vecinii au povestit că femeia locuia singură după separarea de soț și că suferea de depresie, urmând un tratament medicamentos.

Incidentul a avut loc pe strada Ricardo Ortiz, într-un cartier liniștit din Ciudad Lineal, aflat la aproximativ 30 de minute de centrul Madridului.

„Putem confirma decesul unei femei care a căzut de la etajul zece al unui imobil din zona Ricardo Ortiz. Doi copii de trei ani au fost transportați la spitale diferite”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță.

Poliția Națională a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele tragediei.