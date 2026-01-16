O pană majoră de curent blochează liniile de tren din Tokyo, unde sunt cele mai aglomerate staţii din lume

O pană majoră de curent blochează liniile de tren din Tokyo. FOTO: Getty Images

O pană de curent pe liniile feroviare din Tokyo a afectat, vineri dimineaţa, mii de călători, iar două linii principale cu unele dintre cele mai aglomerate staţii din lume au fost blocate după producerea unui incendiu, scrie Japan Today.

Trenurile companiei East Japan Railway de pe liniile Yamanote şi Keihin-Tohoku au fost oprite pe toate sensurile, fără un orar pentru reluarea circulaţiei, a anunţat compania feroviară.

Un incendiu a fost semnalat pe liniile ferate din apropierea staţiei Tamachi, unde opresc ambele linii, puţin înainte de ora 8 dimineaţa (23:00 GMT joi), a informat postul public de televiziune NHK. Flăcările proveneau de la un transformator din zona liniilor ferate, iar incendiul a fost stins în aproximativ 30 de minute, a informat NHK.

În imaginile difuzate de NTV, pasagerii au fost văzuţi coborând dintr-un tren Keihin-Tohoku blocat între staţii şi mergând pe şine pentru a se evacua, ajutaţi de pompieri şi personalul feroviar.

Linia Yamanote trece prin staţii precum Shinjuku, care deserveşte aproximativ 3,5 milioane de pasageri zilnic. Linia Keihin-Tohoku deserveşte noduri importante, precum Tokyo şi Yokohama.