O pensionară a câștigat jackpot-ul la loterie cu numerele pe care le juca de aproape 50 de ani. Suma primită, 1,2 milioane de dolari

O femeie din statul american Michigan a dat lovitura după ce a câștigat un jackpot de 1,2 milioane de dolari, folosind exact aceleași numere pe care le juca de ani de zile, scrie People.

Câștigătoarea, în vârstă de 69 de ani și care a ales să își păstreze anonimatul, avea o șansă de 1 la 10.737.573 să nimerească toate numerele la extragerea Lotto 47. Cu combinația 02-16-18-19-26-42, jucată la extragerea din 11 martie, a reușit să le ghicească pe toate și să câștige marele premiu.

„Joc aceleași numere la Lotto de 47 de ani, așa că atunci când am verificat numerele câștigătoare după extragere, le-am recunoscut imediat”, a povestit femeia.

Emoția a fost atât de mare încât nu a putut ține vestea doar pentru ea.

„L-am trezit pe soțul meu și i-am spus: Cred că tocmai am câștigat la loto. Am luat biletul și l-am verificat împreună, iar atunci am realizat că este adevărat”, a mai spus aceasta.

Premiul a fost de 1,2 milioane de dolari, dar, după taxe, femeia a rămas cu aproximativ 832.000. Însă pentru ea cel mai important lucru este liniștea pe care i-o aduce câștigul.

„Acest premiu înseamnă că soțul meu se poate pensiona, iar noi ne putem relaxa și bucura de viață”, a declarat ea.

Deși ea a fost singura care a câștigat jackpotul la acea extragere, sute de alți jucători au plecat acasă cu premii mai mici, cuprinse între 5 și 5.000 de dolari.

Lotto 47 este un joc lansat în 2005, iar extragerile au loc de două ori pe săptămână, miercurea și sâmbăta.