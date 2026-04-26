Donald Trump a anunțat că are „discuții bune” și cu Putin și cu Zelenski: „Ura dintre ei este ridicolă, e o nebunie”

1 minut de citit Publicat la 21:25 26 Apr 2026 Modificat la 21:36 26 Apr 2026

Președintele Donald Trump a declarat că are „discuții bune” atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Casa Albă a reiterat însă că cei doi se urăsc, lucru care, în opinia sa, este „ridicol” și reprezintă un obstacol greu de depășit în calea unui acord de pace.

„Lucrăm la situația Rusiei, Rusia și Ucraina, și sperăm că vom ajunge la un rezultat”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News.

Donald Trump nu a vrut însă să dezvăluie când a discutat ultima dată cu Vladimir Putin.

„Am discuții cu el și am discuții și cu președintele Zelenski, discuții bune”, a spus Trump.

Președintele american a reiterat afirmațiile acestuia din trecut, respectivă că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin se urăsc.

„Ura dintre președintele Putin și președintele Zelenski este ridicolă. Este o nebunie. Iar ura este un lucru rău când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a declarat liderul de la Casa Albă.

SUA fac presiuni de mai multe luni ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace. Negocierile oficiale s-au blocat însă încă din luna februarie, după ce Administrația Trump și-a concentrat întreaga atenție asupra războiului din Iran.

Cel mai recent însă, Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin în Azerbaidjan. „Este vital pentru Ucraina ca Rusia să găsească forța de a pune capăt acestui război nedrept”, a declarat președintele ucrainean.