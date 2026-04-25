„Roboții nu sângerează”. Cum arată armata viitorului pregătită de Ucraina

Dronele terestre sunt mult mai greu de observat și interceptat decât vehiculele militare mai mari. Foto: Getty Images

O scenă la fel de veche ca războiul în sine: doi soldați, cu mâinile în aer, predându-se și urmând cu atenție ordinele primite. Totuși, frontul ruso-ucrainean face uneori excepții. În schimb, doi ruși se supuneau unor roboți și drone terestre ucrainene controlate de un pilot aflat la kilometri distanță de linia frontului. Acesta este viitorul războiului. „Poziția a fost luată fără a se trage niciun foc de armă”, a declarat pentru CNN Mykola „Makar” Zinkevici, comandantul unității ucrainene care a condus misiunea.

Zinkevici, care servește în unitatea „NC13” a Brigăzii a Treia de Asalt Independent a Ucrainei, administrând sisteme robotizate de atac terestre, a spus că operațiunea de vara trecută a fost prima dată în istorie când o poziție inamică a fost luată cu asalt de roboți și drone terestre fără implicarea infanteriei, plus prizonieri de război. Este o afirmație greu de confirmat, dar subliniază mândria Kievului față de tehnologia sa, menționează CNN.

De atunci, misiunile în care roboții înlocuiesc soldații umani au devenit activitatea de zi cu zi a unității.

Cerul de deasupra liniilor frontului din Ucraina este plin de drone de ani de zile, reprezentând o amenințare gravă pentru infanterie. Drept urmare, ucrainenii au început să experimenteze cu drone terestre, vehicule controlate de la distanță care rulează pe roți sau șenile, și cu sisteme robotice terestre. Acestea au fost folosite inițial în principal pentru evacuarea victimelor și reaprovizionarea trupelor, dar din ce în ce mai mult și pentru a efectua misiuni de asalt.

Dronele terestre sunt mult mai greu de observat și interceptat decât vehiculele militare mai mari. Comparativ cu omologii lor aerieni, acestea pot opera în orice condiții meteorologice și pot transporta sarcini utile mult mai mari.

De asemenea, acestea sunt mai durabile și au o durată de viață mult mai lungă a bateriei. La sfârșitul anului trecut, Corpul al Treilea de Armată, din care face parte și Brigada a Treia de Asalt Independent, a declarat că „un singur robot terestru echipat cu o mitralieră a reușit să oprească un avans rusesc timp de 45 de zile, necesitând doar o întreținere ușoară și o reîncărcare a bateriei la fiecare două zile”.

„Trebuie să înțelegem că nu vom avea niciodată mai mulți oameni și nu vom avea niciodată un avantaj numeric față de inamic. Așadar, trebuie să obținem acest avantaj prin tehnologie”, a spus Zinkevici, subliniind forța militară mult mai mare a Rusiei.

Obiectivul actual, a spus el, este de a înlocui o treime din infanterie cu drone și roboți în acest an.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că dronele și roboții au efectuat peste 22.000 de misiuni numai în ultimele trei luni.

„Vieți au fost salvate de peste 22.000 de ori atunci când un robot a intrat în cele mai periculoase zone în locul unui soldat”, a spus Zelenski într-un discurs care a marcat succesele industriei tehnologice militare din Ucraina.

Robert Tollast, expert în război terestru la Royal United Services Institute, un think tank britanic de apărare și securitate, a declarat că noile progrese din Ucraina „vor alimenta o dezbatere aprinsă despre dacă acești roboți reprezintă sau nu viitorul războiului”.

El a spus că este probabil ca dronele terestre să aibă dificultăți în a deține efectiv teritoriul, comparându-le cu utilizarea tancurilor fără sprijinul infanteriei.

„Dar acum salvează în mod regulat viețile soldaților în evacuarea victimelor, misiuni periculoase de reaprovizionare, deminare și, din ce în ce mai mult, în lupte”, a spus el.

„Acest lucru este esențial într-un război în care observarea aeriană cu drone a făcut ca mișcarea în apropierea liniei frontului să fie aproape mortală. Chiar și imaginându-ne un viitor în care NATO nu va lupta exact ca Ucraina, este aproape sigur că aceste sisteme își vor găsi multe utilizări în alte forțe”, a adăugat el.

Superioritatea dronelor

Peste patru ani de război au forțat Ucraina să devină lider mondial în domeniul dronelor militare și al sistemelor robotice. Însă efortul pentru supremație în acest domeniu a fost amplificat de numirea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării al Ucrainei, în ianuarie.

Fedorov a fost anterior ministrul Digitalizării, rol în care a supervizat proiectul de succes al Ucrainei pentru războiul cu drone. După ce a preluat portofoliul apărării, Fedorov a prezentat ceea ce ministerul a numit „un plan de război”, un plan al modului în care Ucraina intenționează „să forțeze Rusia să intre în pace”.

Strategia se concentrează în mare măsură pe tehnologie și date, sute de companii participând la zeci de inițiative guvernamentale de dezvoltare și producție de drone.

Fedorov a declarat duminică că își dorește ca sistemele robotizate terestre să se ocupe, în cele din urmă, de logistica din prima linie în întregime.

Planul de război se concentrează atât pe apărare, cât și pe ofensivă. Scopul este de a utiliza datele și tehnologia pentru a identifica fiecare amenințare aeriană în timp real și de a intercepta cel puțin 95% dintre rachete și drone, precum și de a crea o „zonă ucigașă” la o adâncime de 15 până la 20 de kilometri de-a lungul liniei frontului, unde dronele și roboții operează non-stop. Ministerul Apărării a declarat săptămâna trecută că aproximativ 1.000 de echipaje operau deja în cadrul acestui nou program unificat.

Zinkevici, comandantul roboticii terestre din Ucraina, a declarat că această capacitate de extindere este esențială.

„Rusia este în urmă în cursă, dar face și progrese. Pe câmpul de luptă, factorul decisiv nu este cine a inventat tehnologia și a descoperit cum să o aplice, ci cine a reușit să o extindă pe termen lung”, spune Zinkevici.

Analiștii spun că cele mai recente progrese tehnologice au oferit Ucrainei un avantaj clar în ceea ce privește dronele pe câmpul de luptă. Institutul pentru Studiul Războiului, un organism de monitorizare a conflictelor cu sediul în SUA, a evaluat recent că această superioritate a dronelor „contribuie probabil la blocarea avansurilor rusești și a recentelor contraatacuri ucrainene”.

„Deși niciuna dintre părți nu a reușit să obțină un avantaj decisiv, campania de atacuri de la distanță medie a Ucrainei a permis Kievului să recâștige avantajul”, au scris analiștii săi într-o notă , spunând că „provocarea acum pentru Ucraina va fi să fie cu un pas înaintea Rusiei în timp ce aceasta răspunde”.

Schimb de expertiză pentru rachete

Deși avantajul dronelor pe câmpul de luptă s-ar putea să nu fie decisiv pentru război, conducerea clară a Kievului în războiul cu drone atrage acum mai multă atenție în afara Europei.

Un exemplu este Orientul Mijlociu, unde mai multe țări care au investit sume mari de bani în dezvoltarea capacităților lor militare convenționale s-au trezit, de la începutul conflictului din Iran, folosind în mod neașteptat rachete de 4 milioane de dolari pentru a doborî o dronă a cărei fabricație a costat 50.000 de dolari.

Resursele limitate ale Ucrainei au obligat-o să dezvolte metode mai ieftine și mult mai eficiente de combatere a dronelor.

Zelenski a călătorit personal în Orientul Mijlociu, vizitând Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, înainte de a se deplasa în Turcia și Siria, oferindu-se să împărtășească o parte din expertiza Ucrainei, dobândită cu greu, în schimbul sprijinului. Kievul are multe de oferit țărilor din Golf, care, la rândul lor, au resurse de care Ucraina are nevoie disperată, cum ar fi rachete pentru apărarea aeriană. Zelenski a semnat, de asemenea, o serie de noi acorduri cu mai multe țări europene.

Următorul mare lucru pentru Ucraina, și pentru orice armată din lume, este, desigur, inteligența artificială. Ucraina face progrese în dezvoltarea și antrenarea modelelor de inteligență artificială pentru sisteme fără pilot, utilizând date reale de pe câmpul de luptă.

Însă mulți rămân precauți în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale în dronele terestre. Zinkevici a spus că, deși vede unele procese automatizate, nu este sigur că tehnologiile complet autonome își vor avea locul pe câmpul de luptă.

„Decizia finală trebuie să fie luată întotdeauna de un om. Ai încredința arme inteligenței artificiale? Cum putem fi siguri că va putea distinge un prieten de un dușman? Cum putem fi siguri că nu va exista o defecțiune sau că ceva nu va merge prost?”, întreabă el.

Totuși, în calitate de fost infanterist și comandant al unor grupuri de asalt, acum responsabil de roboți, Zinkevici a spus că a fost în permanență uimit de progresele tehnologice pe care le-a văzut desfășurându-se în ultimii patru ani.

„Dacă m-aș fi auzit vorbind așa în 2022, aș fi spus că vorbește vreun nebun. Totul e doar science fiction”, a spus el.

Dar acum este complet implicat.

„Viața umană este neprețuită, în timp ce roboții nu sângerează. Pe baza acestui fapt, poziția mea este că sistemele robotizate terestre trebuie dezvoltate mult mai rapid, la o scară mult mai mare și implementate ca un sistem global pentru utilizare pe câmpul de luptă”, subliniază el.