Dragoș Pîslaru spune că PSD nu a retras sprijinul politic Guvernului Bolojan: „Este un guvern cu puteri depline”

Foto: Guvernul României

Dragoș Pîslaru a declarat, la B1 TV, că PSD nu a retras sprijinul politic Guvernului Bolojan, ci și-a retras doar miniștrii, iar acum recurge la tertipuri „ca să dea jos guvernul” prin intermediari. Ministrul Investițiilor a declarat că nu există „niciun dubiu” că Executivul are puteri depline în acest moment.

„E important ca lumea care ne urmăreşte să înţeleagă diferenţa termenilor. Guvernul nu este un guvern interimar, guvernul este un guvern cu puteri depline, miniştrii sunt miniştri care sunt interimari pe portofoliile unde s-au retras de către un anumit partid.

Mai mult, faptul că în spaţiul public partidul respectiv spune că el nu a părăsit coaliţia, asta este iarăşi un lucru care frizează puţin ridicolul, practic cu atât mai mult partidul respectiv nu poate să atace la Curtea Constituţională, când el de fapt nu a părăsit coaliţia. Problema este că nu a retras sprijinul politic, a retras nişte miniştri”, a afirmat Dragoş Pîslaru duminică seară, într-o emisiune la B1 Tv.

Ministrul a subliniat că „nu există dubiu” cu privire la faptul că Guvernul are puteri depline, el subliniind că, la modul formal, PSD nu a părăsit coaliţia.



„PSD în acest moment caută un pretext să dea jos guvernul fără să dea ei jos guvernul, în condiţiile în care actul de iresponsabilitate de a pune ţara în criză este un act pe care le-au declanşat dumnealor, prin votul acela intern şi acum prin retragerea miniştrilor”, spune oficialul guvernamental.

Dragoș Pîslaru și-a criticat dur foștii colegi de Coaliție, cărora le-a transmis că „nu era momentul să creeze circul ăsta”.

România a intrat într-o criză politică majoră de luni, 20 aprilie, când PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și i-au dat un ultimatum ca să demisioneze.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria. PSD a transmis că demisiile miniştrilor social-democraţi reprezintă actul politic prin care a fost formalizată decizia partidului de a retrage sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

Nicușor Dan încearcă să medieze criza politică prin consultări la Cotroceni, la care nu au fost invitate însă și partidele din Opoziție. O nouă rundă de negocieri va avea loc săptămâna viitoare.