George Simion s-a supărat că nu a fost chemat de Nicușor Dan la consultările de la Cotroceni și a mers la moaștele Sfântului Gheorghe

George Simion a mers la racla cu moaștele Sfântului Gheorghe. Sursa foto: Antena 3 CNN

Preşedintele AUR, George Simion, consideră că şeful statului, Nicuşor Dan, nu are "o atitudine prezidenţială" prin faptul că la consultările cu partidele politice de miercuri nu a invitat nicio formaţiune din opoziţie, notează Agerpres. După declaraţii, George Simion a mers la racla cu moaștele Sfântului Gheorghe. Este prima dată când aceste moaște ajung în România, de la Muntele Athos, şi au fost depuse, miercuri, la Mănăstirea Pantocrator, din județul Teleorman.

"Nu v-aş putea spune de ce a fost declanşată această criză politică. Avem parte de nişte partide iresponsabile. Nicuşor Dan a organizat ceva consultări. Nu am fost invitaţi la acele consultări, noi sau celelalte forţe de opoziţie. Este o jignire la adresa votanţilor noştri.

După cum aţi văzut, vechile etichetări şi gândurile unora că nu e bine să discute cu noi au dispărut din spectrul politic. Dar Nicuşor Dan a rămas la vechile metehne. Nu este o atitudine prezidenţială şi lucrul ăsta ne duce cu gândul, inclusiv, la faptul că actualele certuri din coaliţie au fost declanşate de Nicuşor Dan", a declarat Simion, la Palatul Parlamentului.

Potrivit liderului AUR, PSD şi PNL nu sunt partide "serioase", "încearcă să cumpere parlamentari" din diferite formaţiuni.

"Nu suntem convinşi că PSD va depune o moţiune de cenzură, ei iniţiind ruperea coaliţiei. Avem de a face cu o coaliţie defunctă. Acum tot sistemul trebuie să poarte noi negocieri. (...) AUR va vota orice moţiune simplă şi orice moţiune de cenzură împotriva acestui Guvern.

Nu considerăm că PSD este un partid serios care va depune o moţiune de cenzură şi care va duce la bun sfârşit ceea ce a spus. Mi se pare că fac un joc de glezne. V-am spus că noi vom vota orice moţiune. Nu există dubii. Nu credem că ei vor depune, dar noi vom depune, conform calendarului, în luna mai, pentru că noi ne ţinem de cuvânt. (...) Da, votăm, da, vrem să plece acest guvern acasă, coaliţia nu mai este de fapt o coaliţie", a adăugat George Simion.

El a reafirmat obiectivele AUR: alegeri anticipate şi un legislativ cu 300 de parlamentari.

Întrebat despre eventuale racolări ale parlamentarilor AUR, Simion a spus: "Nu ne dăm nici de partea PSD, nici de partea PNL. Noi facem agenda cetăţenilor care ne-au votat şi a unui număr mare de români care ne-ar vota data viitoare. Suntem 90 de parlamentari, stăm bloc, suntem singurii care au încă grupuri parlamentare şi n-a plecat niciun parlamentar. Au fost (încercări), dar timide. Ştim despre aceste încercări pentru parlamentari independenţi".