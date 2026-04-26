"Generația Alpha nu mai poate scrie emailuri bunicii fără ChatGPT". Un expert propune introducerea unei "taxe pe daune digitale"

Larz May, expert digital și fondatoare a unei platforme de sănătate digitală pentru tineri, susține într-un editorial pentru Fortune că generația Alpha devine tot mai dependentă de inteligența artificială (AI), până la punctul în care unii adolescenți spun că nu mai pot scrie un email simplu fără ajutorul unor instrumente precum ChatGPT.

Autoarea avertizează că această dependență reflectă o problemă mai amplă legată de impactul tehnologiei asupra dezvoltării cognitive a tinerilor și propune introducerea unei „taxe pe daune digitale” pentru marile companii tech. Inspirată de modelul taxării ecologice, măsura ar urma să descurajeze practicile considerate dăunătoare, precum designul adictiv al platformelor sau expunerea excesivă a minorilor la conținut personalizat, și să recompenseze companiile care implementează măsuri de protecție pentru copii și adolescenți.

"Pe măsură ce intrăm într-o eră și mai importantă a inteligenței artificiale, trebuie să învățăm din greșelile făcute în cazul rețelelor sociale. Dacă rețelele sociale sunt scena, atunci AI-ul reprezintă culisele — spațiul liniștit în care copiii noștri nu mai merg doar pentru teme, ci pentru sfaturi, sprijin emoțional și cercetare, ajungând acolo înainte să mai apeleze la un om.

Am construit o armă cognitivă cu potențial distructiv și am dat-o copiilor, numind-o inovație. Dar de data aceasta nu mai vorbim despre avertizori de integritate care scurg documente din interior. Acum oamenii aruncă cocktailuri Molotov — la propriu și la figurat. Așadar, ce facem?

Pentru a ne proteja copiii, trebuie să gândim mai amplu, mai inteligent și să acționăm mai rapid. Propun o nouă structură de stimulente — numită „taxa pe daune digitale” — pentru marile companii tech, inspirată dintr-un model deja funcțional: taxa verde.

Asta înseamnă reconfigurarea stimulentelor și politicilor existente pentru companii, precum și direcționarea de finanțări către educație și soluții pentru comunități. Marile companii tech nu se vor schimba voluntar — ele funcționează exact așa cum a fost proiectat sistemul: pentru a maximiza profitul cu orice cost", scrie Larz May în editorial.

Ce ar viza taxa pe daune digitale

Taxa ar viza, în special, elemente de design adictiv precum derularea infinită, redarea automată a conținutului sau algoritmii care amplifică materiale emoțional negative și hiper-personalizate pentru copii, considerând că acestea exploatează vulnerabilitățile utilizatorilor minori în scop comercial.

În același timp, sunt propuse stimulente fiscale pentru platformele care implementează măsuri de protecție, precum sisteme de alertare a părinților privind problemele de sănătate mintală, restricționarea accesului la AI pentru minorii sub 16 ani sau mecanisme de control al consumului de conținut. În viziunea autoarei, aceste măsuri ar muta accentul de la maximizarea implicării utilizatorilor către responsabilitatea socială și protecția dezvoltării cognitive a copiilor.

"Am taxat poluarea pentru că distrugea planeta. Este timpul să taxăm și daunele digitale, înainte să ne coste o generație. „Taxa verde” nu a rezolvat totul — dar a schimbat ceea ce era posibil. Este timpul să facem același lucru și pentru tehnologie", este concluzia expertei.