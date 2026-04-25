Temeri pe Wall Street despre o posibilă "explozie speculativă”. Analiștii fac paralele cu Marea Criză după ce bursa a crescut brusc

Un scenariu de temut se conturează în ultimele zile pe Wall Street: creșterea pieței ascendente care a readus acțiunile la maxime istorice va înregistra încă o creștere bruscă înainte de a se încheia cu un declin dureros, scrie Business Insider.

Unii specialiști ai pieței de capital vorbesc despre un „vârf exploziv” pe măsură ce piețele și-au revenit brusc, deși războiul din Iran este încă în desfășurare. Indicele S&P 500, care a scăzut cu aproximativ 7% de la începutul războiului până la sfârșitul lunii martie, este acum în creștere cu 12% față de minimul său și se află la maxime record.

Piața a fost susținută în mare parte de optimismul că o rezoluție este pe cale să fie stabilită, mai ales că SUA și Iranul și-au prelungit armistițiul. Dar îndoielile se acumulează printre unii analiști, care cred că ultima creștere s-ar putea încheia în curând cu dezamăgire pentru investitori.

Mark Spitznagel, directorul IT de la Universa Investments, a declarat că își consolidează opinia conform căreia piața se îndreaptă spre o creștere fulgerătoare a valorilor maxime pe fondul războiului din Iran, despre care crede că ar putea duce indicele S&P 500 la 8.000 înainte ca indicele să se prăbușească.

Declinul ar putea fi similar cu Marea Criză

Spitznagel, care a anticipat o creștere și o prăbușire ulterioară a acțiunilor timp de ani de zile, a declarat anterior pentru Business Insider în februarie că se așteaptă ca declinul să fie comparabil cu prăbușirea acțiunilor din 1929.

„Dacă cineva este optimist astăzi și nu a fost acum trei ani, trebuie să își revizuiască serios abordarea investițională”, a declarat el pentru Business Insider despre perspectivele sale actuale.

David Rosenberg, un economist de top și fondatorul Rosenberg Research, a anticipat, de asemenea, o creștere bruscă - probabil determinată de teama investitorilor de a rata ocazia - înainte de a intra într-un declin mai profund. Mulți investitori sunt probabil încă bântuiți de amintirea creșterii de după Ziua Eliberării, a spus el, subliniind modul în care acțiunile au crescut pe măsură ce președintele Donald Trump și-a atenuat poziția față de tarifele globale.

„Poate continua această creștere? Cu siguranță poate. Dar poate continua într-un mod care lasă piața din ce în ce mai expusă dezamăgirii și unei alte pierderi? Și acest lucru este probabil”, a scris Rosenberg într-o notă către clienți miercuri, subliniind cât de repede și-au revenit evaluările în ciuda unui context de risc „nestabil”.

„În acest sens, recenta revenire pare mai puțin începutul unei noi etape de creștere curate și mai mult o contracție determinată de FOMO (Funny Money - o situație de nemulțumire a pieței), care ar putea din nou să cedeze locul unei faze mai plate, mai corective, similară cu cea observată la sfârșitul anului 2025, cu excepția cazului în care apare un catalizator politic semnificativ”, a spus el.

Risc crescut de explozie speculativă

Goldman Sachs a semnalat, de asemenea, potențialul unei scăderi viitoare a acțiunilor, în ciuda raliului actual care afectează activele de risc. Deși banca își menține prețul țintă de 7.600 pentru S&P 500 până la sfârșitul anului, riscul unei alte scăderi rămâne „elevat” după raliul brusc de ușurare, au scris analiștii într-o notă din această săptămână.

În ciuda impulsului continuu, acțiunile vor cunoaște probabil o „consolidare” cândva luna viitoare, potrivit lui Mark Newton, șeful departamentului de strategie tehnică de la Fundstrat Research.

„Concluzia este că recenta mișcare bruscă va necesita probabil o consolidare în luna mai. Cu toate acestea, în prezent, este prudent să urmărim dovezile de deteriorare a tendinței înainte de a încerca să vindem în acest raliu”, a scris el într-o notă despre perspectivele mixte pentru acțiuni.

Kevin Dempter, analist tehnic și director la Renaissance Macro Research, a declarat că piața dă semne că o nouă „impulsionare” este în curs de desfășurare. El a indicat semnale precum procentul tot mai mare de acțiuni care cresc pe o perioadă de 10 zile.

Totuși, poziționarea în S&P 500 pare a fi aproape de „extreme optimiste”, a scris el într-o notă.

„Deși perspectivele favorizează încă impulsul, am caracteriza aceasta ca o fază avansată, una care prezintă un risc crescut de explozie speculativă, care ar putea aminti de anul 1999”, a spus el.