„Atena nu poate funcționa ca un hotel uriaș”. Capitala Greciei nu mai suportă valul de turiști și ia măsuri ca-n Barcelona

În centrul vechii Atene, pe străduțele înguste și în jurul siturilor arheologice, grupurile de turiști sunt peste tot. Se strecoară printre clădiri, urmând ghizii locali, se opresc la monumente și umplu cartierele care, până nu demult, păstrau încă ritmul vieții locale. În alte perioade, autoritățile ar fi privit aceste imagini ca pe un succes. Însă pentru Haris Doukas, primarul socialist al Atenei, numărul tot mai mare de vizitatori a devenit o problemă serioasă. El spune că centrul istoric riscă să fie sufocat de turism, iar cartiere întregi își pot pierde identitatea din cauza dezvoltării necontrolate, scrie The Guardian.

„Atena nu poate funcționa ca și cum ar fi un hotel uriaș”, a spus Doukas într-un interviu. „Avem nevoie de reguli și de restricții. Orașele trebuie să aibă un cuvânt de spus în felul în care se dezvoltă.”

Anul trecut, peste 8 milioane de oameni au vizitat Atena, un record pentru un oraș care, nu cu mult timp în urmă, era văzut mai ales ca o oprire înainte de vacanțele pe insulele grecești. În cartierul Plaka, aflat la poalele Acropolei, numărul înnoptărilor în locuințe închiriate pe termen scurt a crescut de patru ori din 2018, potrivit unui studiu comandat de municipalitate.

La primăria orașului, oficialii spun că Atena trebuie să acționeze rapid dacă nu vrea să devină victima propriului succes. Semnele sunt deja vizibile: chiriile au crescut puternic, mulți localnici nu-și mai permit să locuiască în centru, iar infrastructura orașului este tot mai presată.

„Construim rețele electrice, sisteme de apă, canalizare nouă și rețele 5G. Când ai aproximativ 700.000 de locuitori și 8 milioane de vizitatori, presiunea este enormă.”, a spus Doukas, care a fost profesor în domeniul energiei și climei înainte de a intra în administrație.

Primarul spune că municipalitatea are nevoie lună de lună de mai mulți angajați, mai multe echipamente și mai multe utilaje pentru a ține pasul.

Doukas a devenit primar în 2024, după o victorie surprinzătoare obținută cu sprijinul principalului partid de opoziție, Pasok. Una dintre promisiunile sale a fost să facă Atena mai verde, într-un oraș considerat de mulți drept cea mai fierbinte capitală europeană. De când a preluat mandatul, aproximativ 3.855 de copaci au fost plantați în centrul istoric al municipalității, care are o suprafață de aproximativ 39 de kilometri pătrați.

Pe măsură ce Atena a devenit tot mai atractivă pentru turiști, primarul a intrat însă în conflict cu dezvoltatorii imobiliari, investitorii și antreprenorii. Doukas critică proiectele de clădiri înalte ridicate aproape de Acropole, dar și înmulțirea barurilor și restaurantelor de pe acoperișuri, multe dintre ele fără autorizație.

Conflictul s-a acutizat săptămâna aceasta, după ce primarul a declarat pentru The Guardian că vrea să promoveze un proiect de lege pentru a cere interzicerea noilor activități comerciale turistice în centrul istoric al Atenei.

„Vom opri toate investițiile turistice în Plaka, cartier pe care vreau să îl salvez. Nu mai este loc. Nici pentru închirieri pe termen scurt, nici pentru apartamente în regim hotelier, nici pentru hoteluri și nici pentru alte activități turistice. Zona este suprasaturată”, a spus el. „Vrem ca legea să transmită clar: ajunge.” Potrivit primarului, investitorii ar trebui să se orienteze spre alte zone ale orașului, mai puțin aglomerate.

Doukas a propus și înghețarea autorizațiilor pentru construcția de noi hoteluri

O astfel de măsură ar urma unei interdicții similare introduse de guvernul de centru-dreapta, care a limitat închirierile pe termen scurt în cartierele cu vedere spre Acropole.

Spre surprinderea sa, primarul a primit sprijin dintr-o direcție neașteptată. La un eveniment dedicat promovării capitalei, Evgenios Vassilikos, președintele influentei asociații a hotelierilor, a vorbit și el despre posibilitatea limitării construcției de noi hoteluri. El a dat exemplul Barcelonei, care nu a mai emis licențe pentru hoteluri noi din 2017. „Nu trebuie să reinventăm roata”, a spus Vassilikos, adăugând că turismul atenian trebuie să decidă serios cum vrea să arate peste 10 sau 15 ani.

„Când întregul centru al Atenei se transformă într-o zonă hotelieră, nu pot fi singurul care spune asta”, a declarat Doukas. „Acum că și președintele asociației hotelierilor a intervenit, discuția a început oficial. Atena nu poate deveni o altă Barcelona.”

Primarul Atenei pare inspirat de Jaume Collboni, omologul său de stânga din Barcelona. Acesta a anunțat recent că orașul va interzice complet închirierile pe termen scurt din noiembrie 2028, când vor fi retrase autorizațiile pentru peste 10.000 de apartamente. Scopul este ca Barcelona să devină mai locuibilă pentru propriii rezidenți. Atena și Barcelona se numără printre cele 15 orașe ai căror primari susțin un plan european de acțiune pentru locuințe și cer Uniunii Europene măsuri mai ferme pentru rezolvarea crizei.

La fel ca primarul Barcelonei, Doukas spune că lipsa locuințelor accesibile este cea mai mare problemă a Atenei. Presiunea închirierilor pe termen scurt a făcut ca mulți locuitori să nu-și mai permită să trăiască în centrul orașului.