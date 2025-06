Tot ce trebuie să știi dacă mergi în vară în Grecia, Italia sau Spania. Unde sunt interzise selfie-urile sau se dau amenzi pentru șlapi

Țările din Europa sunt tot mai stricte în ce privește protejarea patrimoniului sau asigurarea liniștii publice. FOTO colaj foto Getty Images

Țările din Europa sunt tot mai stricte în ce privește protejarea patrimoniului sau asigurarea liniștii publice, așa că cei care vor o vacanță în vara aceasta în Grecia, Italia, Spania sau Franța trebuie să șfie care sunt regulile noi. Turiștii trebuie să știe că în Portofino selfie-urile pe dig pot aduce o amendă de 270 de euro, iar în Malaga riști până la 750 de euro dacă mergi fără tricou prin centrul orașului. Euronews a făcut o sinteză a acestor reguli pentru o vacanță fără probleme în Europa.

Reguli în Spania

În Spania, presiunea turistică a determinat autoritățile din diverse regiuni să adopte reguli stricte. În Catalonia, guvernul regional intenționează să majoreze taxa de ședere la 15 euro pe noapte, dublu față de nivelul actual de 7,5 euro, iar în Barcelona, municipalitatea a crescut suplimentar taxa la 6,75 euro pe noapte pentru oaspeții cazați în hoteluri de cinci stele. Această taxă se adaugă celor 3,50 euro plătiți în regiune, ceea ce înseamnă că, într-un sejur de o săptămână la un hotel de cinci stele, vizitatorii vor achita în total 47,25 euro în plus față de tariful camerei.

Portul central al Barcelonei a redus numărul acostărilor zilnice de la 10 la șapte.

Totodată, autoritățile au anunțat că vor elimina treptat până în 2030 toate locuințele de tip Airbnb, pentru a-l înlocui cu forme de cazare mai puțin sezoniere și mai puțin perturbatoare pentru viața locuitorilor.

În plus, se lucrează la crearea unei zone speciale lângă Sagrada Familia în care turiștii să poată face o pauză și să se poată fotografia înainte de a intra în catedrală, astfel încât aglomerația să fie redusă și „vânătoarea” selfie-urilor populare pe rețelele sociale să încetinească. Pentru a descuraja și mai mult vizitele în masă la Parc Güell, autoritățile au decis să elimine traseul autobuzului 116 de pe hărți.

În Malaga, autoritățile au interzis începând din ianuarie 2025 înființarea unor noi unități de închiriere turistică în 43 de cartiere unde apartamentele de acest tip reprezintă peste 8% din totalul locuințelor. Măsura este aplicată pentru o perioadă de test de trei ani.

Totodată, în centrul istoric, este interzis să te plimbi îmbrăcat în costum de baie sau să fii fără tricou; cei prinși în aceste situații riscă amenzi de până la 750 euro.

În Alicante, din cauza reclamațiilor locuitorilor legate de zgomot, barurile trebuie să închidă la 0:30 în timpul săptămânii și la 1:00 în weekend, iar cluburile de noapte nu mai pot funcționa după ora 1:00 în zilele lucrătoare și după ora 3:00 în nopțile de weekend.

În Sevilia, autoritățile planifică introducerea unei taxe de acces la Plaza de España, menită să finanțeze lucrările de conservare; toți cei care locuiesc în provincie sau s-au născut în Sevilla vor fi înscriși pe lista celor scutiți de plată.

Insulele Baleare, cunoscute pentru atmosfera efervescentă de petrecere, încearcă în acest an să scape de supraturism. În Mallorca, autoritățile au interzis vânzarea de alcool în intervalul 21:30–8:00 în orașele Llucmajor, Palma și Calvia (Magaluf), iar în Ibiza, în Sant Antoni, reglementarea este similară și se aplică până în 2027.

În ambele insule, consumul de alcool pe stradă în zonele turistice este interzis, cu excepția teraselor și a spațiilor autorizate, iar amenzile pentru nerespectarea acestor reguli pornesc de la 500 euro și pot ajunge la 1.500 euro, iar în cazurile de perturbare gravă, până la 3.000 euro.

În Ibiza, pentru a reduce aglomerația auto, autoritățile au stabilit că, între 1 iunie și 30 septembrie, pot circula pe insulă doar 20.168 de vehicule aparținând non-rezidenților, cu un plafon de 16.000 autoturisme de închiriat și 4.108 autoturisme personale sosite din porturile Barcelona, Denia, Valencia sau Palma. Pentru a conduce în Ibiza, turiștii non-rezidenți trebuie să obțină un permis zilnic în valoare de 1 euro.

Reguli în Italia

Italia a răspuns la valul de turiști cu taxe noi și restricții menite să protejeze patrimoniul și să reducă aglomerația. În Veneția, a fost reintrodusă o taxă de acces pentru turiștii de o zi care variază între 5 euro (când biletul este achiziționat online din timp) și 10 euro (pentru cei care plătesc la fața locului), iar cine nu dovedește plata riscă amenzi de până la 300 euro. Începând din acest an, în orașul lagună nu se mai pot folosi difuzoare portabile, grupurile de turiști nu pot depăși 25 de persoane, iar înotul în canale a fost interzis, cu sancțiuni de până la 1.000 euro.

Portofino a introdus interdicții pentru persoanele care stau prea mult pe chei și blochează traficul pietonal sau rutier, astfel că oricine este surprins în această situație, între orele 10:30 și 18:00, riscă o amendă de 270 euro.

În Pompei, autoritățile au stabilit că numărul maxim de vizitatori pe zi nu poate depăși 20.000, așa încât turiștii sunt sfătuiți să-și procure biletele online pentru a evita cozile interminabile.

În Roma, Colosseumul are acum o limită de prezență de 3.000 de persoane simultan, iar în apropierea principalelor atracții este interzis să circuli fără tricou sau să atârni lacăte de dragoste pe podurile vechi.

În Sardinia, unele dintre cele mai spectaculoase plaje impun cote zilnice și rezervări prealabile: de pildă, plaja Tuerredda, cu forma sa de semilună, poate primi maximum 1.100 de persoane pe zi, cu rezervare printr-o aplicație specială, măsură aplicată încă din 2020.

În Florența, din cauza dificultăților locuitorilor de a găsi locuințe în centrul istoric, a fost interzis complet Airbnb și închirierile de scurtă durată, iar primarul a promis că va elimina cutiile cu chei montate ilegal pe fațadele imobilelor și că va interzice ghizilor să folosească megafonul pentru tururile de stradă.

În regiunea Trentino-Alto Adige, numărul de turiști cazați peste noapte nu poate depăși nivelul înregistrat în 2019 și nu se mai pot deschide noi pensiuni; astfel, vizitatorii sunt obligați să se preregistreze pentru anumite atracții, cum ar fi Alpe di Siusi.

Reguli în Franța

În Franța, autoritățile au adoptat un cod al bunelor maniere în spațiul public, în special în capitală și pe Coasta de Azur.

În Paris, este interzis consumul de alcool în multe zone publice, iar amenzile pot ajunge până la 135 euro.

De asemenea, pe litoralul Coastei de Azur, cunoscut pentru eleganța sa, există un soi de „poliție a modei” care verifică ținuta turiștilor, iar în Cannes și alte localități, purtarea costumului de baie pe străzi poate duce la amenzi de 38 euro. În Marsilia, angajați ai primăriei au dreptul de a demonta cu flexul cutiile cu chei (key boxes) montate ilegal la casele de vacanță, dacă gazdele nu se conformează somațiilor de înlăturare.

Reguli în Grecia

Grecia încearcă și ea să protejeze patrimoniul antic și mediul fragile, adoptând măsuri de limitare a numărului de vizitatori la cele mai cunoscute situri și pe insule.

În Atena, la Acropole s-a impus o limită zilnică de 20.000 de vizitatori, toți fiind obligați să achiziționeze bilet cu oră fixă; în plus, purtarea tocurilor ascuțite este interzisă pentru a nu deteriora suprafețele antice, iar amenzile pot ajunge până la 900 euro.

Pe insulele Santorini și Mykonos, autoritățile au stabilit o taxă de 20 euro pentru fiecare pasager de pe vasele de croazieră în sezonul de vârf, iar Santorini limitează la 8.000 numărul zilnic de turiști care pot debarca de la croaziere. Pentru a păstra cel puțin 70% din suprafața plajelor libere de șezlonguri și umbrele comerciale, s-a introdus regula că plajele să nu fie supraîncărcate cu facilități turistice. Mai mult, colectarea scoicilor sau a pietricelelor de pe plaje este strict interzisă și poate atrage amenzi de până la 1.000 euro, iar în zona caldeirei Santorini s-a interzis definitiv construirea de noi clădiri datorită fragilității naturale a acelui areal.

Reguli în Croația

Croația, una dintre destinațiile de top ale Mării Adriatice, a lansat campania „Respectaţi orașul” în Dubrovnik, care prevede, printre altele, restricționarea acostărilor navelor de croazieră la maximum două pe zi, închideri ale tarabelor cu suveniruri, reducerea spațiului teraselor și limitarea serviciilor de taxi. În aceeași perioadă de vârf, turiştii plătesc în Dubrovnik o taxă de 2,65 euro pe persoană pe noapte (perioada aprilie–septembrie).

În plus, purtarea costumelor de baie sau a șlapilor în oraș este strict interzisă și se pedepsește cu amenzi de până la 700 euro, în timp ce cei surprinși consumând alimente ori băutură în apropierea monumentelor culturale, sau urcându-se pe zidurile vechi, riscă sancțiuni și chiar dosare penale.

Pe insula Hvar, renumită pentru viața de noapte, autoritățile au menținut restricția ca nivelul maxim de zgomot să nu depășească 85 decibeli, iar cluburile și restaurantele care organizează nunți în aer liber trebuie să se adapteze pentru a evita poluarea fonică și comportamentul antisocial.

Reguli în Portugalia

În Portugalia, amenzile pentru comportament inadecvat sunt printre cele mai mari din Europa. În Albufeira și alte zone de coastă, turiștii surprinși purtând costume de baie în centrul urban pot primi sanctiuni de până la 1.500 euro, iar cei care folosesc boxe cu volum ridicat pe plajă pot fi amendați cu până la 36.000 euro. Autoritățile verifică cu strictețe consumul de alcool pe stradă, urinarea sau scuipatul în spațiile publice, amenzile fiind pe măsură.

În Sintra, orașul inclus pe lista UNESCO, localnicii au organizat proteste din cauza supraaglomerării, iar oficialii analizează restricții noi asupra construcțiilor hoteliere, pentru a păstra caracterul istoric și a fluidiza traficul.

Reguli în Turcia

Turcia a impus recent norme stricte în aviație pentru o mai bună siguranță la debarcare. Conform regulilor emise de Autoritatea de Aviație Civilă, pasagerii trebuie să rămână așezați cu centurile puse până când aeronava ajunge complet pe pistă și semnul pentru centurile de siguranță se stinge. De asemenea, debarcarea se face pe rând, pe baza apelului scaunelor. Cei care refuză să respecte aceste instrucțiuni riscă amenzi de 70 de dolari (aproximativ 62 euro).

Reguli în Olanda

Țările de Jos încearcă de asemenea să regleze fluxul turiștilor. În Amsterdam, după ce în 2023 o campanie de descurajare a turiștilor britanici „alcoolici” a eșuat, orașul a lansat platforma „Amsterdam Rules”, unde cei interesați să viziteze capitala pot face un test despre scopul călătoriei lor. Astfel, autoritățile încearcă să descurajeze petrecerile nocturne zgomotoase.

Fumatul de cannabis în zona Red Light District a fost interzis, barurile au fost obligate să își reducă programul și să se conformeze unor limite stricte privind grupurile de turiști și nivelul de zgomot produs de petrecerile pe bărcile de pe canalele orașului. Construcțiile de noi hoteluri au fost oprite, iar navele de croazieră nu mai au voie să acosteze în centrul Amsterdamului din iulie 2023. În plus, autoritățile urmăresc să reducă numărul total de nopți de cazare la 20 de milioane de turiști anual.

Reguli în Cehia

În Republica Cehă, guvernul a propus un proiect de lege prin care municipalitățile ar putea limita numărul de zile în care o locuință Airbnb poate fi închiriată pe parcursul unui an și ar stabili o suprafață minimă per turist. În plus, închirierea de tip guesthouse și platformele de tip Airbnb ar fi supuse unor taxe locale mai ridicate și unor reguli similare hotelurilor tradiționale.

În capitala Praga, se interzic acum tururile cu opriri în baruri între 22:00 și 6:00, pentru a schimba reputația de „capitală a petrecerilor”. De asemenea, un consiliu local a propus interdicția costumelor exagerate purtate de grupurile de burlaci și burlăcițe, care încurajează comportamente huliganice în zona de noapte.