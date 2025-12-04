Cloud Dancer a fost desemnată de Pantone drept Culoarea anului 2026. Cum arată și ce reprezintă

Care este Culoarea anului 2026 şi ce reprezintă nuanţa aleasă. Sursa foto: Hepta

Autoritatea mondială în domeniul cromatic a desemnat Culoarea anului 2026. Aceasta este "Pantone 11-4201 Cloud Dancer, un alb vaporos", impregnat de un sentiment de seninătate, care a devenit cea mai deschisă nuanță aleasă vreodată de autoritatea în materie de culori, informează Forbes. Nuanţa albă eterică a fost preferată pentru a contrabalansa viața modernă hiperconectată, un antidot zen care invită la o concentrare singulară.

"Cloud Dancer este asociat cu noi începuturi şi reprezintă dorința noastră pentru un nou început", spune Leatrice Eiseman, director executiv al Institutului Pantone Color, care a adăugat: „Transmite o liniște interioară, sporindu-ne claritatea și concentrarea".

Ce este Cloud Dancer

Cloud Dancer este o nuanță neutră pentru noul an. Simbolizează simplificarea, relaxarea și permisiunea de a te deconecta. Nuanța nu este un alb acromatic pur, ci păstrează o culoare subtilă, echilibrată între nuanțe reci și calde. Totuși, locul său în familia culorii alb evocă expresii precum „pagina goală” și „pânză albă”.

Pantone susţine că noua nuanţă este o evoluție față de alegerile recente, nu o schimbare seismică precum Viva Magenta din 2023, ales în contextul în care lumea a scăpat de pandemia de Covid-19.

Nuanţa de alb Cloud Dancer este o culoare structurală cheie, a cărei versatilitate oferă o bază pentru spectrul de culori.

Opţiunea celor de la Pantone a fost influențată de "detaliile monocromatice pe care am început să le observăm în design, o influență importantă cu care oamenii au început să interacționeze, dar și prin cultura pop”, a afirmat Laurie Pressman, vicepreședinte al Institutului Pantone Color.