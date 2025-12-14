A fost "Steaua Betleemului" cu adevărat o planetă? "Este greu de spus dacă se vorbeşte doar de Jupiter"

Creștinii cunosc bine povestea Nașterii Domnului, în care trei magi urmează "Steaua Betleemului" până la nou-născutul Isus. Dar are această poveste biblică origini astronomice? Ce a fost "Steaua Crăciunului"? Observatorii moderni ai cerului au emis numeroase teorii, cum ar fi cea conform căreia steaua ar fi o conjuncție foarte apropiată a lui Venus și Jupiter în anul 2 î.Hr. sau o conjuncție triplă, mai puțin frapantă din punct de vedere vizual, a lui Jupiter și Saturn, observată pe tot parcursul anului 7 î.Hr. O altă teorie sugerează că ar fi putut fi o explozie stelară strălucitoare, scrie Live Science.
În decembrie, cu o lună înainte de opoziție, Jupiter răsare la aproximativ două ore după apusul soarelui. Totuși, deoarece apusul soarelui are loc devreme în decembrie în emisfera nordică, Jupiter domină cerul pentru o mare parte a nopții. Ușor vizibil pe cerul estic după ora 20:00, ora locală, Jupiter domină cerul nopții ca o "Stea de Crăciun" perfect sincronizată.
Strălucind la o magnitudine foarte puternică de -2,4 la începutul lunii decembrie, Jupiter va deveni și mai strălucitor pe măsură ce se apropie de opoziție, ajungând la -2,5 până la sfârșitul anului 2025. În astronomie, o magnitudine mai mică corespunde unui obiect mai strălucitor, magnitudinile negative fiind cele mai strălucitoare.
Un cercetător de la NASA susține că a rezolvat misterul legat de "Steaua Betleemului" și a prezentat prima teorie cu argumente științifice care să explice mișcarea ciudată a acestui corp ceresc, așa cum este descrisă în Biblie.
Răspunsul, sugerează el, ar putea fi o cometă care a trecut la foarte mică distanță de Pământ, în urmă cu 2.000 de ani.