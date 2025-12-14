A fost "Steaua Betleemului" cu adevărat o planetă? "Este greu de spus dacă se vorbeşte doar de Jupiter"

Jupiter va intra în opoziție pe 10 ianuarie 2026. La acea dată, Pământul se va afla între Jupiter și Soare, plasând planeta gigantică în cea mai apropiată și mai strălucitoare poziție de Pământ. Când o planetă exterioară, precum Jupiter, se află în opoziție, aceasta răsare în est la apus, atinge cel mai înalt punct pe cer în jurul miezului nopții și coboară în vest la răsărit.

Totuşi, este greu de spus dacă Jupiter, de unul singur, ar fi fost "Steaua Betleemului", deoarece intră în opoziţie la fiecare 13 luni. Asta pentru că lui Jupiter îi ia 11,86 ani pământeni pentru a orbita soarele o dată, iar Pământul se interpune între el și soare o dată pe an. Conform Sky & Telescope, Jupiter își completează aproximativ o a 12-a parte din orbita sa în fiecare an terestru, așa că Pământului îi ia aproximativ un an pentru a-l ajunge din urmă, până la punctul în care se poate alinia din nou cu Jupiter, rezultând un ciclu de opoziție de 13 luni.

În decembrie, cu o lună înainte de opoziție, Jupiter răsare la aproximativ două ore după apusul soarelui. Totuși, deoarece apusul soarelui are loc devreme în decembrie în emisfera nordică, Jupiter domină cerul pentru o mare parte a nopții. Ușor vizibil pe cerul estic după ora 20:00, ora locală, Jupiter domină cerul nopții ca o "Stea de Crăciun" perfect sincronizată.

Strălucind la o magnitudine foarte puternică de -2,4 la începutul lunii decembrie, Jupiter va deveni și mai strălucitor pe măsură ce se apropie de opoziție, ajungând la -2,5 până la sfârșitul anului 2025. În astronomie, o magnitudine mai mică corespunde unui obiect mai strălucitor, magnitudinile negative fiind cele mai strălucitoare.

Un cercetător de la NASA susține că a rezolvat misterul legat de "Steaua Betleemului" și a prezentat prima teorie cu argumente științifice care să explice mișcarea ciudată a acestui corp ceresc, așa cum este descrisă în Biblie.

Răspunsul, sugerează el, ar putea fi o cometă care a trecut la foarte mică distanță de Pământ, în urmă cu 2.000 de ani.