A fost "Steaua Betleemului" cu adevărat o planetă? "Este greu de spus dacă se vorbeşte doar de Jupiter"

Andrei Paraschiv
2 minute de citit Publicat la 11:00 14 Dec 2025 Modificat la 11:00 14 Dec 2025
steaua din betleem si jupiter
Nu există conjuncții majore în decembrie anul acesta, nici comete vizibile cu ochiul liber, stele care explodează sau orice altceva deosebit de neobișnuit. Colaj foto: Getty Images

Creștinii cunosc bine povestea Nașterii Domnului, în care trei magi urmează "Steaua Betleemului" până la nou-născutul Isus. Dar are această poveste biblică origini astronomice? Ce a fost "Steaua Crăciunului"? Observatorii moderni ai cerului au emis numeroase teorii, cum ar fi cea conform căreia steaua ar fi o conjuncție foarte apropiată a lui Venus și Jupiter în anul 2 î.Hr. sau o conjuncție triplă, mai puțin frapantă din punct de vedere vizual, a lui Jupiter și Saturn, observată pe tot parcursul anului 7 î.Hr. O altă teorie sugerează că ar fi putut fi o explozie stelară strălucitoare, scrie Live Science.

 

Etichete: Betleem oameni de stiinta Jupiter cercetatori

