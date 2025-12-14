Tigri, aripioare de rechin și căluți de mare uscați, doar câteva dintre lucrurile vândute ilegal pe Facebook

Facebook afirmă că interzice vânzarea speciilor protejate și șterge astfel de postări atunci când sunt raportate. Foto: Getty Images

Aripioare de rechin, părți de tigru, solzi de pangolin și alte specii protejate sunt vândute adesea pe Facebook, potrivit unei investigații BBC News.

Un utilizator din China a publicat recent imagini cu un tigru ținut într-o cușcă, oferit spre vânzare, alături de oase și dinți de tigru. Un alt vânzător a postat doi pui de tigru vii, ținuți într-o cutie. Într-o fotografie separată, un craniu de tigru și mai multe oase apăreau așezate pe un cântar.

Contactat de reporterii BBC, unul dintre vânzători a spus că poate expedia produsele în Marea Britanie. Acesta cerea echivalentul a aproximativ 213 lire sterline pentru un dinte de 10 cm și aproape 380 de lire pe kilogramul de oase.

Un alt necunoscut, care oferea aripioare de rechin, susținea că trimite colete din SUA în Marea Britanie, cu un preț de circa 37 de lire pe kilogram.

Comerțul cu specii pe cale de dispariție, precum tigrul sau pangolinul, este ilegal în Marea Britanie. Regulile internaționale sunt stabilite de CITES, convenția care limitează strict tranzacțiile pentru speciile amenințate. Tranzitul este permis doar atunci când poate fi demonstrat că este legal și nu pune în pericol populațiile din sălbăticie.

Investigația vine în contextul unei operațiuni globale Interpol, care a dus la confiscarea a aproape 30.000 de animale vii. Meta, compania care deține Facebook, afirmă că interzice vânzarea speciilor protejate și șterge astfel de postări atunci când sunt raportate.

Căluți de mare uscați, vânduți de firme britanice

BBC a descoperit și companii din Marea Britanie care comercializează căluți de mare uscați, o practică permisă doar dacă se poate dovedi că au fost colectați sustenabil, lucru imposibil în acest moment. Vânzarea lor este, cel mai probabil, o încălcare a Wildlife and Countryside Act 1981, fapt ce poate atrage amenzi sau chiar închisoare.

Mai mult decât atât, un comerciant promova căluții de mare ca remediu pentru femeile care au născut recent sau ca tratament pentru tuse, fără dovezi științifice. După plasarea unei comenzi de puțin peste 60 de lire, reporterii au primit prin poștă trei pachete conținând 15 căluți de mare uscați. Coletele nu aveau documente privind proveniența specimenelor, dar includeau o rețetă pentru supă.

Neil Garrick-Maidment, de la Seahorse Trust, a declarat că exemplarele "nu puteau fi obținute legal". Printre ele se aflau și trei masculi gestanți, care pot purta până la 200 de pui.

O piață ilegală de miliarde

Traficul global cu specii protejate este estimat la 17 miliarde de lire pe an, fiind considerat de Interpol a patra cea mai profitabilă activitate infracțională, după traficul de droguri, persoane și arme. Pangolinul, singurul mamifer acoperit complet cu solzi, este în prezent cel mai traficat animal și a devenit critic amenințat.

Un vânzător din Laos oferea solzi de pangolin pentru 150 de dolari kilogramul, iar un alt utilizator promitea vânzarea de coarne de rinocer, invitând potențialii clienți să discute în privat.

Peste 30 de tone de părți de animale confiscate

Operațiunea "Thunder", coordonată la nivel internațional de Interpol, a implicat autorități din 134 de țări. În cadrul acesteia, au fost confiscate 30 de tone de părți de animale și un număr impresionant de exemplare vii, de la păsări exotice la reptile.

În Kenya au fost sechestrate 400 kg de carne de girafă, iar în Belgia au fost descoperite produse din primate. De asemenea, peste 4.000 de aripioare de rechin au fost interceptate.

Danny Hewitt, director în cadrul UK Border Force, a precizat că Marea Britanie a înregistrat o creștere de 73% a capturilor față de anul precedent, inclusiv șerpi, tarantule și păsări exotice ascunse în vehicule oprite la frontieră. Cererea crește odată cu migrația, iar fenomenul este alimentat atât de grupări criminale, cât și de clienți care nu cunosc legislația sau impactul asupra naturii.

„Chiar dacă în alte țări pot fi comercializate legal, în Marea Britanie sunt strict interzise”, a subliniat Hewitt.