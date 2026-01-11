Ce mănâncă celebrul bucătar Gordon Ramsay într-o zi, după ce a slăbit peste 19 kilograme

Ramsay este un pasionat al sportului și al stilului de viață activ. Foto: Profimedia Images

Celebrul bucătar Gordon Ramsay a dezvăluit ce mănâncă zilnic pentru a se menține în formă și care este trucul său de disciplină strictă, scrie The Mirror.

Gordon Ramsay a povestit ce include, de obicei, meniul său zilnic, după ce a reușit să slăbească considerabil. Fiind unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din lume, am putea crede că mesele lui sunt pline de ingrediente luxoase și preparate sofisticate.

În realitate, Ramsay este și un pasionat al sportului și al stilului de viață activ. La un moment dat ajunsese la aproximativ 114 kilograme, însă acum se află într-o formă excelentă și este dedicat competițiilor de anduranță. A participat la maratoane, ultramaratoane și chiar la competiții Iron Man, iar la aproape 60 de ani spune că se simte mai bine ca niciodată.

Într-un interviu pentru Men’s Health, realizat împreună cu Jason Fox de la SAS: Who Dares Wins, Ramsay a explicat ce mănâncă într-o zi obișnuită:

„Mâncarea bună nu trebuie să fie plictisitoare, iar cea sănătoasă nu trebuie să fie la modă sau extremă. Îmi place să mănânc. Dimineața beau un shake proteic, la prânz mănânc ouă jumări, iar seara ceva gătit simplu – pui sau pește poșat. Nu suntem mari fani ai salatelor, dar important este echilibrul.”

Totuși, nu doar alimentația îl ajută să se mențină în formă. Ramsay, care în tinerețe visa să devină fotbalist profesionist la Glasgow Rangers, folosește și o metodă neobișnuită pentru a nu exagera cu porțiile.

Bucătarul a recunoscut că programul încărcat și munca solicitantă fac dificilă menținerea unui stil de viață sănătos. În plus, faptul că gustă constant mâncăruri rafinate îl punea în dificultate. De aceea, a adoptat o regulă dură:

„Astăzi, rolul unui bucătar este mult mai complex decât era acum 20–30 de ani. Trebuie să fim în formă, lucizi și să dăm un exemplu echipei. Suntem foarte disciplinați. Gust doar două înghițituri dintr-un preparat delicios și apoi mă opresc. E aproape o tortură.

Stau acolo, cu ochii pe farfurie, dorindu-mi să mănânc tot, dar mă opresc la două înghițituri. Știu că dacă ajung la a patra sau a cincea, s-a terminat, nu mai există control. Disciplina asta mă motivează: două înghițituri și gata.”

Ramsay a început să slăbească și să facă sport serios la aproximativ 30 de ani, dar spune că abia la 40 de ani a realizat cât de important este să fie în cea mai bună formă a sa. Și-a propus să termine un Iron Man, o competiție care include înot, ciclism și alergare, înainte de această vârstă.

„Ajunsesem la 40 de ani și nu mai aveam timp pentru mine. Lucram șapte zile pe săptămână, deschideam restaurante peste tot, câștigam stele Michelin pe bandă rulantă și viața mea era complet dezechilibrată. M-am uitat în oglindă și am realizat că eram supraponderal, scăpasem de sub control și îmi pierdusem timpul.

Uitasem cea mai importantă parte a zilei: acele 90 de minute, de cinci ori pe săptămână, dedicate doar mie. Triatlonul nu înseamnă doar alergare, trebuie să înoți, să mergi pe bicicletă. M-a făcut mult mai disciplinat. Oriunde eram în lume pentru filmări sau pentru deschiderea unui restaurant, găseam o soluție: înotam, mergeam pe munte sau alergam pe o bandă obosită care abia mă ținea. Recâștigarea acelui timp pentru mine a fost esențială.”