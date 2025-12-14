De ce ar trebui să închizi Wi-Fi-ul pe telefon de fiecare dată când pleci de acasă

Majoritatea rețelelor Wi-Fi din cafenele, malluri, aeroporturi sau alte spații publice nu oferă protecție reală. Foto: Getty Images

Trăim într-o lume în care sunt conectați permanent, tocmai de aceea protejarea datelor personale este la fel de importantă precum siguranța locuinței. Deși nu multe persoane se gândesc la rețelele Wi-Fi ca la un risc, acestea pot deveni una dintre cele mai ușoare porți de intrare pentru infractorii cibernetici, scrie Blic.

Majoritatea rețelelor Wi-Fi din cafenele, malluri, aeroporturi sau alte spații publice nu oferă protecție reală. Conexiunile sunt în cele mai multe cazuri necriptate, iar datele transmise pot fi interceptate fără mari eforturi. Parole, mesaje, date bancare, toate pot ajunge în mâinile cui nu trebuie.

Iar una dintre cele mai întâlnite metode este atacul „man-in-the-middle”. Mai exact, atacatorul se interpune între utilizator și site-ul la care acesta încearcă să se conecteze, capturând tot traficul fără ca victima să bănuiască măcar ceva.

Conectarea automată, un risc ascuns

Mai mult decât atât, hackerii creează adesea puncte de acces la internet false, folosind denumiri aproape identice cu cele legitime. De exemplu, „CoffeeShop_FreeWiFi” în loc de „CoffeeShop Wi-Fi”. Imediat ce utilizatorul se conectează, tot traficul trece prin dispozitivul atacatorului: site-uri vizitate, date de logare, informații bancare.

Mulți utilizatori însă nu știu lucrul acesta iar setările telefoanelor sunt lăsate să se conecteze automat la rețelele cunoscute. Adevărat, este un lucru convenabil, dar periculos. Dispozitivul se poate conecta singur la o rețea falsă sau nesigură, fără ca tu să observi măcar.

Tocmai de aceea, primul lucru pe care îl poți face este să dezactivezi opțiunea de conectare automată. În felul acesta controlezi întotdeauna rețeaua la care te conectezi.

Folosește un VPN

Un alt lucru folositor este folosirea unui VPN. Acesta creează o conexiune criptată între telefonul tău și internet. Chiar dacă ești pe o rețea publică, datele rămân protejate.

În cazul în care alegi însă să folosești un Wi-Fi gratuit, evită logarea pe e-mail, rețele sociale sau aplicații bancare. O singură parolă compromisă poate deschide accesul către toate conturile tale.

Atenție la adresele web: folosește doar HTTPS

Mai mult decât atât, verifică mereu dacă adresa site-ului începe cu „https://”. Asta înseamnă că legătura este criptată suplimentar. Și nu ignora actualizările de sistem și de aplicații, care includ adesea remedieri de securitate. Activează instalarea automată, ca să beneficiezi mereu de cele mai noi protecții.

Dar cel mai simplu și eficient gest este totuși să oprești Wi-Fi-ul atunci când ești în afara locuinței. Folosește datele mobile sau propriul hotspot, protejat cu o parolă puternică. Așa reduci considerabil riscul de interceptare a datelor și îți păstrezi informațiile în siguranță.