Femeia care și-a transformat viața într-un experiment. Terapiile extreme la care a ajuns Marcela din cauza fricii de bătrânețe

Marcela Iglesias, o argentiniancă stabilită la Hollywood, combină intervențiile chirurgicale, transfuzia de plasmă tânără și terapiile cu celule stem și grăsime de la donatori într-o căutare insistentă a tinereții eterne. Spune că a investit deja peste 100.000 de dolari pentru a-și conserva starea de acum, dar că acesta e doar începutul.

Marcela Iglesias, cunoscută și drept „Barbie umană”, și-a transformat viața într-un experiment permanent în scop de a sfida trecerea timpului. Stabilită la Hollywood, urmează un regim estetic și medical care include operații, transfuzii de plasmă provenită de la fiul ei, tratamente cu celule stem și injecții cu grăsime de la donatori. Totul cu un singur scop: să rămână tânără cât mai mult timp, potrivit Marca.

Obsesia ei a început în copilărie, când mama sa a refuzat să îi cumpere o păpușă Barbie, considerând-o prea sexualizată. Acea frustrare a marcat începutul unei transformări care, odată ajunsă la vârsta adultă, avea să devină totală. „Mama nu a vrut niciodată să-mi cumpere păpușa, așa că atunci când am crescut am decis să mă transform eu însămi într-una”, a povestit ea.

Transfuzia de plasmă tânără: procedura cea mai controversată

Unul dintre cele mai șocante tratamente pe care le urmează este transfuzia de plasmă tânără, o procedură al cărei cost ajunge la aproximativ 15.000 de dolari. Este vorba despre o intervenție cunoscută sub numele de „Multi Generation Plasma Transfusion”, care necesită un donator mai tânăr și complet compatibil.

În cazul ei, acel donator este chiar fiul său. „Îi extrag un litru de sânge fiului meu care apoi îmi este transfuzat. Sunt ca un vampir”, a mărturisit ea.

Potrivit Marcelei, tratamentul are ca scop îmbunătățirea calității vieții și întârzierea îmbătrânirii celulare. „Trebuie neapărat să fie fiul meu sau un membru al familiei cu același tip de sânge, dar mereu mai tânăr, altfel nu funcționează”, a explicat.

Celule stem, grăsime de la donatori și operații

Pe lângă plasma tânără, Iglesias explorează terapii de medicină regenerativă. În 2022 și-a administrat 30 de milioane de celule stem obținute din cordon ombilical. „Ți le injectează direct în sânge. Generează celule noi în organism”, a explicat ea intervenția. Prima dată când a făcut procedura costa 6.000 de dolari, dar astăzi prețul este de aproximativ 12.000 de dolari.

Un alt procedeu pe care l-a adoptat este injectarea cu grăsime de la donatori: material extras de la persoane decedate, procesat și folosit în scopuri estetice. A primit astfel de injecții în picioare, mâini și față. „Acolo unde locuiesc eu, asta e super normal”, a spus ea, subliniind că preferă mâinile „pufoase”, deoarece le asociază cu tinerețea. Fiecare ședință costă între 1.200 și 1.300 de dolari.

A trecut și printr-o intervenție de mărire a bustului și nu exclude pe viitor un lifting facial.

Recunoaște că bătrânețea o înspăimântă

Iglesias afirmă că teama de deteriorare o motivează să experimenteze tratamente noi. „Mi-e frică să ajung la bătrânețe toată prăbușită”, a recunoscut ea.

Estimează că până acum a cheltuit aproximativ 100.000 de dolari în căutarea „tinereții eternă”.

Printre modelele ei în viață se numără omul de afaceri american Bryan Johnson, celebru pentru stilul său de viață centrat pe longevitate, și figuri argentiniene cunoscute precum Graciela Alfano - actriță și model -, pe care o admiră pentru felul în care și-a menținut frumusețea de-a lungul anilor.

Marcela susține că nu se identifică cu o vârstă anume. „Eu spun că am vârsta pe care o reprezint. Nu spun niciodată numărul”, a spus ea. „Mă percep ageless. În interior mă simt o fetiță, o persoană tânără. Dacă nu îmi place ceva, merg și schimb”, a spus despre relația cu propria imagine.

Căutarea ei nu este doar estetică, ci și biologică: „Fac multe tratamente ca să nu îmbătrânesc pe interior, ca celulele să rămână tinere pentru totdeauna”.