Ce se întâmplă când oamenii nu mai au apă? Medicul Adrian Marinescu: „De la toxiinfecții alimentare, până la complicații majore”

Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă / Foto: Getty Images

Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă de aproape o săptămână. Medicul Adrian Marinescu avertizează că situația reprezintă un pericol pentru sănătate, mai ales în condițiile în care există incertitudini cu privire la calitatea apei după reluarea alimentării. „Se pot întâmpla multe, începând de la toxiinfecții alimentare, până la complicații majore”, a explicat acesta, joi, la Antena 3 CNN.

Medicul a mai subliniat că localnicii nu trebuie să consume apa până nu vor fi făcute toate verificările de calitate.

„Înainte de toate, dacă te uiți la imagini îți este greu să te gândești că e în România, într-o țară europeană.

Legat de apă, fără apă omul nu poate trăi, doar maximum 3 zile. Dacă fără mâncare rezistăm trei săptămâni, fără apă nu avem cum. Mai mult decât atât, în momentul în care nu ai apă deshidratarea apare imediat, nu mai vorbesc de oamenii care au boli cronice, de copii... Deci, practic, fără apă nu putem trăi și înainte de deces se întâmplă multe alte lucruri, complicații, nu are rost să discutăm mai mult decât evident. Iar legat de ce se va întâmpla și de calitatea pe care o are apa e foarte greu de spus ce va fi mâine sau în momentul în care va fi fizic apa.

Trebuie văzută și o calitate, trebuie văzute și microorganismele. Se pot întâmpla multe, începând de la toxiinfecții alimentare, până la complicații majore, adică e foarte greu de spus. Cred că trebuie niște pași, sunt absolut convins că pașii vor fi și monitorizați, că nu vor ajunge oamenii să bea apă fără să fie un control înainte”, a declarat medicul Adrian Marinescu.

Oameni din 13 localități stau fără apă potabilă

Zeci de mii de oameni din 13 localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.

Locuitorii din aceste zone vor primi apă potabilă de la Rezervele de stat, în urma unei hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), prin care s-a aprobat acordarea de ajutor umanitar de urgenţă pentru localităţile afectate de lipsa apei potabile.

PSD a cerut demisia ministrului Mediului pentru criza apei din judeţele Dâmboviţa şi Prahova. Astfel, Diana Buzoianu a fost convocată în Camera Deputaților ca să dea explicații despre această situaţie dramatică.