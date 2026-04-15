Restricții și reguli bizare pentru turiștii din Grecia. Unde nu au voie femeile să poarte tocuri

Motivul nu ține de estetică, ci de protejarea patrimoniului. Foto: Getty Images

Cei care își pregătesc vacanța în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la bilete și cazare, ci și la… încălțăminte. Autoritățile elene au introdus de ani buni o regulă mai puțin obișnuită: purtarea pantofilor cu toc este interzisă în anumite situri istorice, potrivit Greek City Times.

Interdicție pentru tocuri în locuri celebre

Legea, adoptată în 2009, interzice accesul cu pantofi cu toc în unele dintre cele mai importante obiective arheologice, inclusiv în zone precum Acropole sau Teatrul din Epidaur.

Motivul nu ține de estetică, ci de protejarea patrimoniului: tocurile pot exercita o presiune mare pe suprafețele antice, provocând fisuri sau alte deteriorări ale pietrei vechi de mii de ani.

Grecia găzduiește unele dintre cele mai vechi și valoroase situri arheologice din lume, unele datând încă din Epoca de Piatră. Conservarea acestor locuri este o prioritate majoră pentru autorități. Chiar și un gest aparent banal, cum ar fi mersul pe tocuri, poate afecta structuri fragile care au rezistat mii de ani.

Amenzi usturătoare pentru turiști

Cei care ignoră regula riscă sancțiuni serioase. Amenzile pot ajunge până la 900 de euro, iar în unele cazuri pot exista și alte consecințe legale.

Autoritățile avertizează că verificările sunt frecvente, mai ales în zonele turistice aglomerate din Atena.

Alte reguli mai puțin cunoscute

Interdicția tocurilor nu este singura regulă neobișnuită. Grecia are și alte măsuri menite să protejeze patrimoniul. De exemplu comportamentul zgomotos sau neadecvat în siturile istorice este sancționat iar spectacolele sau activitățile neautorizate sunt interzise în aceste zone.

Reguli stricte și pentru fumători

Pe lângă protejarea monumentelor, Grecia aplică unele dintre cele mai dure reguli din Europa în privința fumatului. Fumatul este interzis în majoritatea spațiilor publice închise, inclusiv restaurante, baruri și mijloace de transport, iar amenzile pot ajunge la câteva sute de euro atât pentru clienți, cât și pentru proprietarii localurilor care nu respectă legea.

În unele locuri turistice sau aglomerate, autoritățile pot aplica sancțiuni și pentru aruncarea mucurilor de țigară, considerată o formă de poluare.