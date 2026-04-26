SpaceX, Blue Origin și o rachetă chinezească: cine construiește mai repede modulul cu echipaj uman ce va ajunge pe Lună

sursa foto: Getty

China și Statele Unite se pregătesc pentru prima aselenizare cu echipaj uman din ultimele peste cinci decenii, iar miza depășește cu mult simbolistica: cine ajunge primul va avea un cuvânt greu de spus în stabilirea regulilor pentru exploatarea resurselor lunare. NASA mizează pe SpaceX și Blue Origin, Beijingul pe un program de stat rigid și pe un palmares impecabil în respectarea termenelor. Diferența, spune directorul NASA, „se va măsura în luni, nu în ani”, scrie The Guardian.

La începutul acestei luni, întreaga lume a urmărit cum NASA a trimis patru astronauți în jurul Lunii – dar pentru a ajunge efectiv pe suprafață, Statele Unite se află din nou într-o cursă spațială, de data aceasta cu China. Și China ar putea câștiga.

Ambele țări plănuiesc să construiască baze lunare locuite – prima așezare umană pe un alt corp ceresc – și totodată să caute resurse rare și să utilizeze mediul din spațiul cosmic îndepărtat pentru a testa tehnologii necesare viitoarelor misiuni cu echipaj uman spre Marte.

Administrația Națională Spațială a Chinei (CNSA), bine finanțată, se confruntă cu Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu a Statelor Unite (NASA).

Și deși NASA are avantajul cunoștințelor instituționale acumulate prin programul Apollo, care a reușit deja aselenizarea, agenția americană încearcă acum să revină pe Lună cu doar o fracțiune din ponderea bugetului național de care a dispus în anii '60.

Agenția spațială americană este, de asemenea, vulnerabilă la schimbările de guvern care au loc la fiecare patru ani, ceea ce face dificilă menținerea unor planuri pe zece ani – o problemă de care inginerii chinezi de rachete, care lucrează într-un stat cu un singur partid, nu sunt afectați.

Pentru a avansa rapid, NASA a externalizat componente esențiale ale misiunii către firme private, inclusiv companii conduse de miliardari care vor să profite de economia spațială în plină expansiune.

SpaceX, a lui Elon Musk, și Blue Origin, a lui Jeff Bezos, se grăbesc amândouă să proiecteze și să construiască module de aselenizare la timp pentru zborurile de testare de anul viitor.

Spre deosebire de cursa spre Lună dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite, competiția din secolul al XXI-lea se conturează mai degrabă ca un maraton, cu un efort colosal de a lansa misiuni multiple de-a lungul mai multor ani.

„Ceea ce demonstrează de fapt această cursă este că nu contează cine ajunge următorul pe Lună. Contează cine ajunge pe Lună de zece ori”, a declarat Scott Manley, astrofizician scoțian și expert în inginerie de rachete. „Națiunea care va continua să meargă înainte va fi cea care va începe cu adevărat să câștige; cea care va începe să revendice spațiul. Asta e esențial.”

Într-un domeniu în care consensul juridic este opac, prima țară care va stabili o prezență pe suprafața lunară bogată în resurse va avea, cel mai probabil, un avantaj în definirea regulilor.

Cu toate acestea, prima misiune cu echipaj uman care va reveni pe Lună va fi, fără îndoială, o victorie simbolică majoră, atât pe plan intern, cât și ca expresie a puterii pe scena internațională. Acest element competitiv este amplificat în mod regulat de NASA, care are interesul de a crea un sentiment de urgență pentru a încuraja Congresul să o finanțeze.

Directorul NASA, Jared Isaacman, a declarat săptămâna aceasta că există o competiție globală de putere pentru „terenul înalt al spațiului”, adăugând: „Când ești într-o competiție, nu vrei să pierzi.”

Cursa este strânsă: NASA plănuiește aselenizarea în 2028, deși este posibil să fie amânată, iar Beijingul plănuiește aselenizarea până în 2030, dar termenul ar putea fi devansat. „Diferența dintre victorie și înfrângere se va măsura în luni, nu în ani”, a spus Isaacman.

Programul spațial cu echipaj uman al Chinei a fost înființat în anii '90, dar în ultimii 25 de ani s-a accelerat, beneficiind totodată de parteneriate cu armata și cu mediul de afaceri local. Deși China nu a trimis niciodată un taikonaut dincolo de orbita terestră joasă, Beijingul are deja propria stație spațială și, spre deosebire de NASA, are un palmares impresionant în respectarea propriilor termene.

„Când își pun un reper, tind să fie destul de buni la respectarea acelei date”, a spus Manley, care locuiește în Statele Unite. După ce „a eclipsat Rusia în aproape toate privințele în ceea ce privește capabilitățile spațiale”, a adăugat el, China derulează acum un „program spațial foarte deliberat, dar nu neapărat foarte rapid”.

În urmă cu un deceniu, James Lewis, un fost diplomat american, a depus mărturie în fața unei comisii din Congres, afirmând că Statele Unite, după ce au câștigat cursa spre Lună în fața URSS, „și-au pierdut în mare parte interesul pentru spațiu”, în timp ce China își accelera programul. „Ceea ce nu ne dorim este un scenariu de tipul broaștei țestoase și al iepurelui, în care o Chină lentă depășește Statele Unite”, a spus el.

În ultimii zece ani, NASA și-a revitalizat programul spațial cu echipaj uman, numit Artemis, după zeița greacă a Lunii, sora geamănă a lui Apollo. Acesta a culminat luna aceasta cu prima misiune cu echipaj uman în vecinătatea Lunii din 1972.

În același timp, China – care își numește misiunile de explorare lunară Chang'e, după zeița chineză a Lunii – a înregistrat progrese formidabile în recuperarea distanței și a doborât alte recorduri. În 2024, China a devenit prima națiune care a recuperat eșantioane de pe fața ascunsă a Lunii, cu sonda Chang'e-6. Chang'e-7 este programată pentru sfârșitul anului 2026, pentru a căuta gheață de apă la polul sud, o componentă vitală pentru o prezență umană susținută.

„În ansamblu, progresul pare să decurgă fără probleme”, a declarat Xie Gengxin, profesor la Universitatea Chongqing și un important om de știință chinez care a condus experimente-cheie din programul spațial al Beijingului, inclusiv testul revoluționar din 2019 în care o frunză verde a fost crescută pe Lună pentru prima dată. Într-un alt experiment al său, un fluture a eclozat în spațiu.

Beijingul testează în mod regulat echipamentele pentru misiunile cu echipaj uman, care vor folosi o rachetă Long March-10 pentru a lansa capsula spațială Mengzhou, sau „barca visului”, cu trei astronauți. Un modul de aselenizare de nouă metri, numit Lanyue, adică „îmbrățișând Luna”, va coborî apoi doi astronauți pe suprafață, unde aceștia se vor deplasa într-un nou costum spațial chinezesc. Costumul Wangyu („privind spre cosmos”) a fost proiectat pentru o flexibilitate sporită, permițând astronauților să se aplece pe terenul accidentat.

În Statele Unite, SpaceX și Blue Origin se grăbesc să finalizeze modulele de aselenizare la timp pentru ca NASA să le testeze capacitățile de andocare anul viitor. Blue Origin plănuiește un zbor de testare pentru o versiune a modulului Blue Moon mai târziu în 2026, în timp ce puține detalii au fost publicate despre modulul de aselenizare SpaceX, înalt de 52 de metri, care le face pitice pe celelalte. Niciunul dintre module nu este finalizat, ceea ce ridică semne de întrebare asupra calendarului ambițios al NASA pentru aselenizare.

În comunitatea științifică, speranța este că Luna va încuraja cooperarea în beneficiul tuturor, reproducând eventual o situație similară celei din Antarctica, care funcționează ca un teritoriu neutru, orientat spre cercetare, în baza tratatului din 1959 ce interzice activitatea militară, exploatarea minieră sau noi revendicări teritoriale.

Cu toate acestea, ne aflăm într-o perioadă de rivalitate acerbă între Washington și Beijing. În 2011, unei legi americane i-a interzis efectiv NASA-ului să colaboreze cu agenția spațială a Chinei, iar relațiile nu au făcut decât să se deterioreze de atunci.

În China, misiunea spațială nu este prezentată atât ca o cursă cu Statele Unite, cât mai degrabă ca un demers centrat pe obiective interne.

„Nu ne stabilim scopul de a depăși Statele Unite în mod cuprinzător”, a declarat Xie. „Asta nu ar fi nici realist, nici necesar.” Dar a adăugat că aselenizarea cu echipaj uman „va inspira, fără îndoială, un puternic sentiment de mândrie și împlinire națională”.

Deși Statele Unite au interzis cooperarea cu China, Agenția Spațială Europeană (ESA) și guvernele individuale nu au făcut-o. Italia, Franța și Suedia au trimis sarcini utile la bordul celei mai recente sonde lunare chineze, misiunea Chang'e-6.

Pierre-Yves Meslin, cercetător la Institutul de Cercetare în Astrofizică și Planetologie din Franța, a fost managerul științific al experimentului Dorn, care a analizat atmosfera extrem de subțire a Lunii și a fost transportat la bordul modulului chinezesc Chang'e-6.

„Ca europeni, nu avem instrumentele necesare pentru a ajunge pe Lună pe cont propriu… Așa că ne bazăm pe parteneri internaționali pentru a ne transporta instrumentele”, a spus el. „Mai ales pe Statele Unite. Dar acum, China este cu siguranță un alt partener foarte serios.”

Colaborarea cu China i-a oferit o perspectivă directă asupra programului lor spațial. „Au un program foarte clar și foarte logic, pas cu pas, de a ajunge pe Lună”, a spus el.

Impactul investițiilor interne masive ale Chinei în sectorul spațial se resimte la nivel mondial, a adăugat Meslin. În urmă cu două decenii, nu vedea atât de mulți chinezi la conferințele de știință spațială, dar sălile sunt acum pline de tineri oameni de știință chinezi.

Ceea ce a contat cel mai mult din perspectiva unui cercetător, a spus Meslin, este un partener de încredere care să ducă experimentele în spațiu, iar China a dovedit că poate fi unul. „Când decid ceva, e decis și se va face.”