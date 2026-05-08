O prezentatoare sportivă de la BBC a demisionat după 20 de ani de carieră când a văzut cum a desenat-o fiica ei

După 20 de ani de carieră, prezentatoarea sportivă BBC, Natalie Pirks, a hotărât să îşi dea demisia din televiziune după ce fiica sa a realizat un desen în care mama sa era reprezentată cu un telefon mobil în mână.

Natalie Pirks a absolvit cu note maxime Universitatea Bournemouth cu o teză în jurnalism multimedia, deoarece „nu eram sigură dacă vreau să lucrez în televiziune, radio sau jurnalism scris, așa că am fost atrasă de ideea de a putea dobândi o gamă largă de competențe”. De-a lungul carierei sale, a relatat despre patru Cupe Mondiale și tot atâtea Jocuri Olimpice, relatează Corriere della Sera.

În postările sale de pe Instagram, apare zâmbind alături de David Beckham sau jucând fotbal de masă cu Oliver Bearman, o vedetă în ascensiune a Formulei 1.

Ultima sa postare, însă, este diferită. Cu o serie de fotografii jurnalista a explicat de ce peste două săptămâni va părăsi jobul la care a visat toată viața. În această decizie, hotărâtor a fost un desen realizat de fiica ei cea mică, Soraya care a impresionat-o. Fetiţa a desenat-o pe mama sa întinsă în timp ce lucra la telefon, o imagine a situației care i-a adus în sfârșit aminte de dorința ei de a fi mai prezentă în momentele importante ale celor dragi.

„Pe hârtie, munca mea a fost întotdeauna un succes. În viața reală, însă, te trezești nevoită să jonglezi cu o mie de lucruri deodată”, a explicat ea. „Ești bună la meseria ta, dar ești și propriul tău critic. Pierzi momente importante cu familia ta și te întrebi dacă este într-adevăr calea cea bună pentru tine.”

Pirks a ales familia și acum nu are nicio îndoială: „Asta m-au învățat aceste decenii: munca noastră este cel mai important dintre cele mai puțin importante lucruri. Caut echilibrul și prezența, punând în practică toate abilitățile pe care le-am dobândit în 25 de ani în lumea presei.”

Postarea ei a primit o avalanșă de comentarii, inclusiv unul de la cunoscuta prezentatoare Sky Sports, Hayley McQueen: „Îmi dau seama perfect, dar ce exemplu ai fost pentru fiicele tale și pentru toți cei care te-au admirat de-a lungul anilor!”.

Colega ei, Kelly Somers, a împărtășit aceeași opinie : „Te înțeleg perfect. Nu voi uita niciodată când eram împreună în Rusia și vorbeai despre fiicele tale. M-am gândit ce model fantastic ai fost pentru ele. Felicitări că faci ceea ce este mai bine pentru tine și pentru ele.”

Bianca Westwood de la Sky a felicitat-o: „Am simțit exact la fel și nici măcar nu am copii. Aveam nevoie de un ritm mai lent, pentru a petrece timp de calitate și a nu fi nevoită să dau socoteală nimănui.”

În cele din urmă, colegul prezentator Angus Scott a comentat: „Ai perfectă dreptate. Fie că ești femeie sau bărbat, este vorba despre echilibru și adesea nu reușim să-l găsim. Suntem devotați muncii noastre, dar munca nu recunoaște niciodată acest lucru. Suntem devotați familiilor noastre, iar ele vor recunoaște acest lucru dacă o arătăm prin prezența noastră. Cu toții suntem absorbiți în această lume «plină de farmec», dar este doar televiziune.”