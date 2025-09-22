O tânără a renunțat la programul de lucru 9-17 și a ajuns să-și tripleze veniturile într-un singur an

Rachael De Foe a renunțat la jobul stabil fără să aibă un plan de rezervă, dar decizia riscantă s-a transformat într-un succes neașteptat: și-a fondat propria firmă și și-a triplat veniturile. FOTO: Getty Images

Epuizată de ritmul solicitant din agențiile de PR, Rachael De Foe a renunțat la jobul stabil fără să aibă un plan de rezervă, dar decizia riscantă s-a transformat într-un succes neașteptat: și-a fondat propria firmă și și-a triplat veniturile, scrie CNBC.

La sfârșitul lui 2019, Rachael De Foe era epuizată și a făcut un pas pe care mulți îl visează, dar puțini îl duc la capăt: și-a dat demisia din jobul de birou fără să aibă altceva pregătit.

Originară din Singapore, Rachael petrecuse câțiva ani lucrând în relații publice la diverse companii, de la agenții mari la firme mai mici. „Fiecare afacere urmărea ceea ce acum îmi place să numesc «monstrul agenției»... Ai prea mulți clienți, deci ai nevoie de o echipă mai mare. Ai prea mulți oameni în echipă, deci îți trebuie mai mulți clienți. Nu există niciodată echilibru”, a povestit ea pentru CNBC Make It. „Am ajuns la burnout de mai multe ori.”

Într-o zi și-a dat seama că nu se putea imagina în locul șefilor săi. „Pur și simplu nu era viața pe care mi-o doream. Atunci am decis să-mi dau demisia, la sfârșitul lui 2019.”

Astăzi, la 31 de ani, lucrează ca „fractional head of communications” prin intermediul propriei sale firme de relații publice și comunicare, Redefy, pe care a fondat-o în 2020. Decizia riscantă i-a adus însă un câștig neașteptat: și-a triplat veniturile. Dacă înainte câștiga 72.000 de dolari singaporezi (aprox. 56.000 USD) pe an, acum ajunge la circa 220.000 de dolari pe an ca antreprenor, potrivit documentelor verificate de CNBC Make It.

„Nu aveam niciun plan”

După ce a renunțat la job, Rachael plănuia doar să ia o pauză în perioada sărbătorilor, urmând să caute o altă slujbă în noul an. „Nu aveam niciun plan, dacă sunt sinceră... planul era să îmi dau seama pe parcurs”, spune ea. „La început m-am gândit să caut alt job. Dar de fiecare dată când mă uitam la ofertele din piață, nimic nu mă atrăgea, și vedeam că se repetă aceleași tipare.”

Apoi, a lovit pandemia globală, la începutul lui 2020. „Recunosc, a fost foarte înfricoșător atunci, pentru că două dintre primele funcții care se reduc într-o criză economică sunt PR și HR... și m-am gândit: «Doamne, ce mă fac acum?»”

Totuși, criza s-a transformat într-o oportunitate. Pe măsură ce companiile își concediau echipele de PR și comunicare, mulți au ajuns să caute soluții mai flexibile. „În plin Covid, au început să mă contacteze fondatori și investitori de tip venture capital, spunându-mi: «Rachael, tocmai am renunțat la agenția noastră, dar avem o problemă de reputație... ne poți ajuta?»” își amintește ea.

Ceea ce a început ca freelancing ad-hoc a devenit următoarea etapă a carierei sale. Apoi și-a înființat propria companie.

Spre deosebire de freelanceri, care sunt angajați punctual pentru proiecte sau ore, lucrătorii fracționali sunt mai implicați în structura unei companii, contribuind la strategia generală, însă pe bază de part-time și pentru mai mulți clienți deodată.

„Ca ‘fractional head of communications’ sunt complet responsabilă de funcția de comunicare a unei companii. Dar, pentru că firma nu are nevoie de cineva full-time, îmi pot face propriul program”, explică ea. „Răspund în fața a trei CEO, dar în același timp sunt propriul meu CEO.”

Acest model de lucru a ajutat-o să scape de cercul vicios al burnout-ului trăit în trecut. Acum poate alege clienții și proiectele, în loc să fie prinsă într-o cursă permanentă după mai multe contracte și mai mulți angajați.

„În ultimii ani a fost interesant să văd cum și alți seniori din companiile la care am lucrat au început să adopte acest model fracțional”, spune Rachael. În special în domeniile de servicii, acest tip de muncă are sens: „Tu ești serviciul. Tu ești persoana cu care oamenii vor să lucreze. Nu contează dacă te afli sub umbrela unei companii mari sau dacă lucrezi pe cont propriu. Dacă ai experiență, e suficient ca să începi singur.”

În prezent, are între trei și cinci clienți simultan. Această flexibilitate nu i-a adus doar mai multă autonomie, ci și mai mulți bani. În ultimii cinci ani, a câștigat peste 1,4 milioane de dolari singaporezi (aprox. 1,1 milioane USD), potrivit documentelor verificate.

„Nu mă voi întoarce niciodată să lucrez pentru un singur șef”, spune Rachael De Foe. „Sunt mult mai fericită, mult mai împlinită și, mai presus de toate, simt că îmi dau voie să urmăresc ceea ce îmi doresc cu adevărat.”