O vedetă de pe rețelele sociale s-a dus din Italia la Moscova, ca să facă o operație estetică. A murit după câteva ore

Yulia Burtseva trăia de mai mulţi ani în Italia, la Napoli, unde înregistra un succes semnificativ pe reţelele sociale, dar îşi vizita adesea ţara natală, Rusia. Sursa foto: captura foto instagram/burtseva_italia

Yulia Burtseva, o influenceriță de 38 de ani care trăia în Italia, a murit în urma complicațiilor suferite în urma unei intervenții chirurgicale efectuate la o clinică privată de la Moscova.

Tânăra a mers la o clinică privată de la Moscova pentru o operaţie estetică. Imediat după operația de lifting de fese, aceasta s-a simțit atât de rău încât a trebuit să fie dusă la spital. Cu toate acestea, starea sa clinică s-a înrăutăţit, iar femeia a murit câteva ore mai târziu, relatează presa din Italia.

Autorităţile din Rusia au anunțat că au fost deschise mai multe anchete, inclusiv una medico-legală, pentru a stabili dacă neglijența clinicii și a personalului medical care a efectuat operația ar fi putut fi cauza morții sale.

Tânăra înregistra un succes important pe reţelele sociale unde numărul urmăritorilor săi depăşea 70.000.