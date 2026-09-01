Orașul spre care nu există niciun drum. Soarele nu răsare 45 de zile, iar străinii au nevoie de autorizație specială ca să-l vadă

Norilsk este situat la aproximativ 2.400 de kilometri de Polul Nord. Foto: Hepta

În nordul îndepărtat al Rusiei, dincolo de Cercul Polar, se află un oraș care pare desprins de restul lumii. Nu există niciun drum rutier care să-l lege de restul țării, iarna soarele dispare pentru săptămâni întregi, temperaturile coboară mult sub zero grade, iar cetățenii străini nu pot ajunge aici fără o autorizație specială, potrivit Blic.

Este vorba despre Norilsk, unul dintre cele mai dure orașe mari din lume. Se află în regiunea Krasnoiarsk, în Siberia, într-o zonă dominată de permafrost, și are aproximativ 176.000 de locuitori.

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Norilsk este situat la aproximativ 2.400 de kilometri de Polul Nord și la aproape 3.000 de kilometri de Moscova. Este unul dintre cele mai mari orașe aflate în interiorul Cercului Polar, iar existența sa este strâns legată de bogățiile minerale ascunse sub pământul înghețat.

Un oraș construit în jurul nichelului, cuprului și paladiului

Zona Norilskului se află deasupra unuia dintre cele mai importante zăcăminte de nichel, cupru și paladiu din lume. În 1935, autoritățile sovietice au început aici dezvoltarea unui uriaș complex minier și metalurgic.

Istoria orașului are însă și o latură întunecată. Dezvoltarea sa a fost legată de Norillag, un sistem de lagăre din Gulag în care deținuții erau folosiți ca forță de muncă.

În următoarele două decenii, sute de mii de prizonieri au trecut prin aceste lagăre și au muncit în condiții extrem de grele, la temperaturi arctice, pentru construirea minelor, topitoriilor și infrastructurii orașului. Mulți dintre ei au murit din cauza frigului, foametei, bolilor și epuizării.

Lagărele au fost închise în anii '50, însă industria minieră și metalurgică a rămas în centrul vieții orașului.

Unul dintre cele mai poluate orașe industriale

Industria a adus locuri de muncă și a transformat Norilskul într-un important centru economic, dar prețul plătit de mediu a fost uriaș.

Orașul este menționat de zeci de ani printre cele mai poluate centre industriale din lume. Emisiile de dioxid de sulf și alte substanțe rezultate din activitatea industrială au afectat grav mediul înconjurător.

Ploile acide și poluarea au distrus vegetația pe suprafețe întinse din jurul orașului. În apropierea marilor instalații industriale, există zone în care peisajul a rămas aproape complet lipsit de vegetație.

În 2020, Norilskul a ajuns din nou în atenția întregii lumi după una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din istoria recentă a Rusiei. Un rezervor al unei centrale termice s-a spart, iar o cantitate uriașă de motorină s-a scurs în mediul înconjurător, contaminând solul și cursurile de apă din regiune.

45 de zile fără soare

Chiar și fără poluarea industrială, viața în Norilsk este dificilă.

Iarna este foarte lungă, iar temperaturile coboară frecvent la minus 30 de grade Celsius sau chiar mai jos. Zăpada acoperă orașul în cea mai mare parte a anului, iar vânturile puternice fac condițiile de trai și mai dificile.

Una dintre cele mai neobișnuite experiențe este perioada de noapte polară. În timpul iernii, soarele nu răsare în Norilsk timp de aproximativ 45 de zile.

Vara, situația se schimbă radical. Orașul intră în perioada soarelui de la miezul nopții, când întunericul aproape că dispare timp de mai multe săptămâni.

Un oraș fără drumuri către restul Rusiei

Izolarea geografică este una dintre cele mai surprinzătoare caracteristici ale Norilskului.

Orașul nu este legat prin șosele de restul rețelei rutiere a Rusiei. Pentru majoritatea celor care ajung aici, avionul este cea mai practică variantă. Transportul de mărfuri și pasageri se poate face și prin portul Dudinka, aflat pe fluviul Enisei.

Practic, un locuitor din Norilsk nu poate pur și simplu să urce în mașină și să pornească spre Moscova sau spre un alt mare oraș rusesc.

Pentru străini, accesul este și mai complicat. Norilsk se află într-o zonă cu regim special de acces, astfel că cetățenii străini nu pot ajunge aici doar cumpărând un bilet de avion. Pentru vizită este necesară o autorizație specială din partea autorităților ruse.

Viața continuă în unul dintre cele mai izolate orașe ale lumii

În ciuda frigului extrem, a poluării, a nopții polare și a izolării geografice, zeci de mii de oameni trăiesc în continuare în Norilsk.

Blocuri construite în stil brutalist, acoperite de zăpadă, instalații industriale uriașe, tundră cât vezi cu ochii și săptămâni întregi fără lumină naturală. Toate acestea dau orașului un aspect aproape ireal.

Norilsk este unul dintre acele locuri în care viața de zi cu zi se desfășoară după reguli complet diferite de cele cu care sunt obișnuiți cei mai mulți oameni. Un oraș construit în mijlocul uneia dintre cele mai ostile regiuni de pe planetă, care continuă să existe și să funcționeze în condiții în care puține alte orașe ar putea rezista.