Papa Leon a sunat la bancă și s-a prezentat. Angajata a crezut că e o farsă și i-a închis telefonul în nas

Când a sunat la bancă, Papa s-a prezentat drept Robert Prevost, numele pe care deschisese contul. Foto: Getty Images

În vara anului 2025, la două luni după ce a fost ales pontif, Papa Leon al XIV-lea a vrut să-și schimbe adresa înregistrată la sucursala din Chicago a băncii. Dar funcţionara a insistat să vină personal pentru a face acest lucru şi i-a închis telefonul când acesta i-a spus că e Papa.

Papa Leon al XIV-lea a sunat personal la banca din Chicago, unde s-a născut și a crescut şi unde avea un cont bancar, pentru a le cere să-i schimbe numărul de telefon și adresa, deoarece se mutase recent. S-a prezentat drept Robert Prevost, numele pe care deschisese contul, relatează La Repubblica.

Funcționara, conform regulamentului, a început să-i pună o mulțime de întrebări pentru a confirma identitatea persoanei cu care vorbește, pentru că escrocheriile telefonice pentru a prelua conturile bancare ale altor persoane sunt răspândite, atât în ​​Statele Unite, cât și în întreaga lume. Robert Prevost a răspuns corect la toate întrebările, dar se pare că funcționara tot nu a fost mulțumită.

„Pentru a vă schimba numărul de telefon și adresa, va trebui să veniți personal la bancă”, i-a comunicat aceasta. „Dar nu pot veni la Chicago; v-am dat toate informațiile pe care le-ați solicitat”, a răspuns Suveranul Pontif. „Îmi pare rău, nu există alternativă”, a insistat funcționara. „Ați face o excepție”, a întrebat apoi Prevost, „dacă v-aș spune că sunt Papa Leon?” Ca răspuns, funcționara a închis telefonul, crezând în mod clar că bărbatul își bate joc de ea și că este o pierdere de timp.

Episodul amuzant a fost povestit recent de reverendul Tom McCarthy, un prieten din copilărie al Papei, și a fost relatat de New York Times. Schimbarea numărului de telefon și a adresei contului lui Leon al XIV-lea a fost ulterior rezolvată, a anunțat părintele McCarthy, grație intervenției unui alt preot catolic american, care îl cunoștea pe directorul băncii. Reacția funcţionarei, însă, nu este cunoscută. „Vă puteți imagina”, a declarat McCarthy pentru ziarul din New York, „că sunteți cunoscută drept femeia care i-a închis telefonul Papei?”