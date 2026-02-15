Pastele de forma cercurilor olimpice au devenit virale. Sportivii din Satul Olimpic le laudă pe rețelele sociale

Pastele în formă de cele cinci inele au fost servite în imensa cantină din Satul Olimpic. Sursa foto: captura instagram/italianblogs and hardcoreitalians

Pastele care au forma celor cinci cercuri olimpice se bucură de mare succes în rândul sportivilor. Acestea au fost produse cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarnă Milano- Cortina şi se servesc doar în Satul Olimpic.

Jutta Leerdam, campioană olandeză considerată un fenomen la patinaj, cu 6 milioane de urmăritori, a postat o fotografie cu pastele speciale.

@juttaleerdam One of the reasons I wanted to qualify. Sorry talking and chewing isn’t the best combo. ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Jutta Leerdam, medaliată cu aur și deținătoare a recordului olimpic la 1.000 de metri la Milano-Cortina 2026 obţinut luni, şi-a fotografiat farfuria de paste şi a împărtăşit-o cu cei 6 milioane de urmăritori ai săi. Pastele cu o formă unică erau servite cu sos roșu și presărate generos cu parmezan. Peste acea imagine, campioana a pus un tricolor italian și un cuvânt cheie: emblematic.

Pastele cu formă celor cinci cercuri au fost servite ieri în imensa cantină din Satul Olimpic, dar au fost dezvăluite acum mai bine de trei luni, relatează Corriere della Sera. Pe site-ul Comitetului Olimpic există încă videoclipul în care bucătarul Carlo Cracco gătește aceste paste împreună cu atleta Valentina Marchei.

Pastele sub formă de cercuri olimpice sunt ediţie limitată şi nu sunt disponibile în comerț, dar au un nume: inele olimpice.

La o privire mai atentă, singura formă de paste disponibilă în comerţ şi care seamănă cu cele cinci cercuri olimpice este cea de roți, dar aceasta nu este servită în niciun local italian și chiar și copiii care au trecut de vârsta școlii primare le refuză de obicei.

Şi patinatoarea artistică italiană Serena Pergher a postat pe contul său de pe reţelele sociale o fotografie cu pastele ediţie limitată.