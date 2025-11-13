Poliția a arestat o „ghicitoare” acuzată că a pus la cale o escrocherie de 40 de milioane de euro. Cum își păcălea victimele

O femeie si fiica ei au fost arestate în Australia pentru o escrocherie de 40 de milioane de euro FOTO: captură video Poliția Australiană

O femeie și fiica ei - una dintre ele pretinzând că este ghicitoare și maestră feng shui - au fost puse sub acuzare pentru o presupusă escrocherie de aproape 70 de milioane de dolari australieni (aproape 40 de milioane de euro) care a vizat persoane „vulnerabile” din comunitatea vietnameză din Australia.

Femeia, în vârstă de 53 de ani, a fost arestată miercuri în suburbia exclusivistă Dover Heights din Sydney, împreună cu fiica ei de 25 de ani. Poliția afirmă că ele făceau parte dintr-o grupare care se ocupa cu fraude și spălare de bani - operațiuni „extrem de sofisticate”, potrivit BBC.

Mama ar fi convins victimele să contracteze împrumuturi, păstrând o parte pentru ea, spunându-le că „vede un miliardar în viitorul lor”.

Cererea de eliberare pe cauțiune i-a fost respinsă, femeia urmând să apară în fața instanței săptămâna aceasta. Fiica ei a fost eliberată pe cauțiune, iar audierea a fost programată în luna ianuarie.

Mama se confruntă cu 39 de capete de acuzare, inclusiv coordonarea unui grup infracțional și obținerea frauduloasă de beneficii financiare și înșelăciune.

Fiica a fost acuzată de șapte infracțiuni, inclusiv implicarea în gestionarea faptelor infracționale și apartenența la un grup infracțional.

În timpul arestării, care a avut loc la primele ore ale dimineții la conacul lor în valoare de mai multe milioane de dolari, poliția a confiscat documente financiare, telefoane mobile, genți de lux, un lingou de aur de 40 de grame evaluat la 5.500 de euro și jetoane de cazinou în valoare de 6.600 dolari australieni.

Poliția a declarat că femeia era o membră influentă și de încredere a comunității sale, iar în calitate de ghicitoare oferea sfaturi clienților, unii dintre aceștia mărturisind că aveau probleme financiare.

Ea le spunea apoi că un miliardar urma să le vină în ajutor, iar acest lucru „se va întâmpla în viitorul apropiat”, dacă vor face un împrumut.

După arestarea de miercuri, anchetatorii au înghețat active în valoare de aproximativ 15 milioane de dolari australieni, pe lângă cele 60 de milioane de dolari deja confiscate în cadrul unei anchete mai ample asupra rețelei, începută anul trecut.

Poliția a lansat operațiunea Strike Force Myddleton pentru a investiga un grup infracțional care ar fi folosit identități furate pentru a obține împrumuturi destinate unor „mașini fantomă”, autoturisme de lux care nu existau în realitate.

„Ceea ce a început ca o anchetă privind finanțarea frauduloasă a automobilelor s-a transformat în descoperirea uneia dintre cele mai sofisticate rețele de criminalitate financiară pe care le-am văzut în cariera mea în fruntea Diviziei pentru Crime Financiare”, a declarat detectivul-șef Gordon Arbinja, comandantul acestei unități.

Poliția susține că activitățile grupului infracțional includ „fraude de mare amploare privind împrumuturi personale, comerciale și ipotecare împotriva mai multor instituții financiare”.

Potrivit unei investigații a publicației Sydney Morning Herald (SMH), mama și fiica sunt legate de ceea ce a fost numit „Sindicatul Penthouse”, întrucât presupusul lider al grupului locuia într-un penthouse de 18 milioane de dolari în Sydney.

Poliția afirmă că grupul ar fi înșelat marile bănci australiene cu până la 250 de milioane de dolari australieni, unii angajați bancari corupți aprobând împrumuturi pentru a ajuta grupul să cumpere mai multe proprietăți în Sydney, potrivit SMH.

Peste zece persoane au fost deja arestate și acuzate de diverse infracțiuni, inclusiv fraudă și spălare de bani, în ceea ce se crede că este unul dintre cele mai mari cazuri de acest gen din Australia.

Poliția a precizat că se așteaptă să facă și alte arestări, inclusiv avocați, contabili și dezvoltatori imobiliari.