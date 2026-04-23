Povestea ca de film a femeii înșelate de escroci romantici cu peste 1 milion €. Când s-a dus în Ghana să-și recupereze banii, a murit

Janet Fordham a murit în urma unui accident rutier, în Ghana FOTO: GoFundMe

O femeie din Marea Britanie a murit într-un accident rutier în Ghana, după ce fusese înșelată de escroci romantici și își pierduse întreaga avere de 1 milion de lire sterline (aproape 1,2 milioane de euro), potrivit unei anchete.

Janet Fordham a suferit răni grave într-un accident din 14 februarie 2023, ea aflându-se în țara africană din luna octombrie a anului precedent.

Atunci când a plecat în Ghana, femeia de 69 de ani locuia într-o rulotă împreună cu fiul ei, Martin, și nora ei, Melanie Fordham, în Honiton, Devon, după ce își cheltuise toate economiile și își vânduse casa și terenul, relatează Daily Mail.

Viața femeii a început să se destrame când a început să folosească site-uri matrimoniale în 2017 și s-a îndrăgostit de un escroc romantic care pretindea că este sergent în armata britanică, aflat în Siria.

Ea a fost convinsă să-i trimită aproximativ 150.000 de lire sterline acestuia, însă familia nu știe clar cum a trecut de la o fraudă la alta.

Ancheta a arătat că Janet Fordham a căzut victimă mai multor escrocherii online pe parcursul a cinci ani, pierzându-și casa și economiile de o viață.

În această perioadă, femeie, care era văduvă, a trimis 140.000 de lire din banii familiei escrocilor, a retras suma maximă de 500 de lire pe zi în numerar și la un moment dat chiar i-a fost confiscată mașina pentru a nu merge la bancomate.

Familia a încercat disperată să o oprească, iar detectivii au discutat cu ea despre suspiciuni de fraudă în 2017, 2020 și 2022. Însă, indiferent de eforturile depuse de familie și autorități, poliția nu a putut continua investigațiile pentru că ea a refuzat să coopereze.

Janet Fordham împreună cu fiul ei FOTO: GoFundMe

Femeia, care a fost menajeră și era la pensie, a zburat în Ghana în octombrie 2022 pentru a întâlni un bărbat numit Kofi, care susținea că o poate ajuta să-și recupereze banii. Cei doi aveau o relație romantică și mergeau să obțină aprobarea unui membru al familiei lui pentru căsătorie când a avut loc accidentul fatal, de Ziua Îndrăgostiților, în 2023.

Kofi conducea mașina când aceasta a părăsit carosabilul și s-a răsturnat, iar Janet Fordham a suferit răni fatale. Ulterior, el a pledat vinovat pentru infracțiuni rutiere și a primit o pedeapsă de închisoare cu suspendare și o amendă.

Detectivul sergent Ben Smith, din cadrul poliției Devon și Cornwall, a confirmat că nu există dovezi privind implicarea unei terțe persoane în moartea femeii.

Escrocheria romantică a început când Janet a intrat pe site-uri de dating în 2017 și a întâlnit un bărbat care pretindea că este sergent major în armata britanică, aflat în Siria, și care avea nevoie de ajutor pentru a aduce lingouri de aur în Marea Britanie.

„Spunea că urma să se pensioneze și să revină în Regatul Unit. Spunea că sunt îndrăgostiți și că vor cumpăra o casă împreună”, a declarat Melanie, nora femeii. „Janet nu a menționat nimic despre bani la început, dar îmi amintesc că i-am spus direct că totul pare puțin fantezist și că următorul pas va fi să-i ceară bani. I-am spus categoric să nu-i trimită nimic. Janet îi trimitea bani, dar am aflat asta abia după ani. Cred că i-a dat aproximativ 150.000 de lire”, a mai spus aceasta.

Ulterior, văduva a aflat că fusese înșelată din nou de un „diplomat”, după ce conturile ei bancare din Marea Britanie au fost înghețate.

„Cred că și-a dat seama că a fost înșelată, dar inițial i-a fost greu să accepte”, a spus nora ei. „Nu știm exact cum a trecut de la o fraudă la alta. Am aflat că a transferat bani prin mai multe metode, inclusiv transferuri bancare, mandate puoștale și posibil printr-o agenție de turism. Băncile și poșta au oprit-o să mai folosească serviciile lor, pentru că au suspectat că era vorba de fraudă”, a mai spus Melanie.

Ancheta a arătat că un alt bărbat, Kofi, a contactat-o spunând că este medic în Ghana și lucrează part-time într-un magazin de reparații telefoane. Ar fi descoperit un telefon cu un schimb de mesaje între „diplomat” și Janet. A simțit că trebuie să o ajute să-și recupereze banii, așa că i-a luat numărul și a contactat-o, a susținut acesta.

Poliția a discutat cu Janet Fordham despre Kofi, dar nu a putut continua investigația din cauza lipsei ei de cooperare. Instanța a mai aflat că familia a contactat din nou poliția pentru că aceasta continua să trimită bani în străinătate folosind bitcoin și bancomate.

„Fie era atât de implicată încât nu putea accepta că a pierdut totul și continua să trimită bani în speranța că va recupera ceva, fie chiar credea ce i se spunea - nu vom ști niciodată”, a spus Melanie.

Ea a împrumutat și bani de la alți membri ai familiei, în total aproximativ 140.000 de lire, și avea datorii la fonduri de împrumuturi și carduri de credit.

„Janet nu ne spunea prea multe, așa că am început să-i deschidem corespondența și am descoperit că își lichidase o parte din pensie”, a spus Melanie. „Retrăgea maximul de 500 de lire pe zi, probabil pentru a aduna numerar, și apoi făcea transferuri pentru că băncile îi blocaseră transferurile electronice.

Știam că nu știm totul și probabil mai erau multe alte lucruri”, a mai spus aceasta.

În octombrie 2022, Janet Fordham a zburat în Ghana pentru a-l întâlni pe Kofi, cu care avea o relație romantică. „Ca familie, am făcut totul ca să o oprim, dar era hotărâtă”, a spus nora. „Am vorbit cu medicul ei, am cerut sfaturi juridice, dar pentru că era considerată în deplinătatea facultăților mintale, chiar dacă era manipulată, avea capacitate legală și nu puteam face nimic”.

Detectivul Smith a spus că poliția a avut contacte cu ea în 2017, 2020 și 2022 privind suspiciuni de fraudă. „A fost o victimă constantă a fraudei în această perioadă”, a spus el. „Se presupune că a trimis între 800.000 și 1 milion de lire în total. Ca urmare, și-a cheltuit toate economiile, și-a vândut casa și terenul și locuia într-o rulotă împreună cu familia”.

El a adăugat că poliția a încercat constant să o convingă să nu mai ia legătura cu escrocii și să nu mai trimită bani, dar deciziile îi aparțineau.

În ziua morții, ea și Kofi se deplasau din Accra către regiunea Oti, pentru a obține aprobarea familiei lui pentru căsătorie.

Janet Fordham a murit din cauza rănilor suferite în accident. Medicul legist a concluzionat că decesul a fost cauzat de un traumatism cranian suferit probabil în urma accidentului rutier.

Fiul ei, Mel, a scris pe o pagină Gofundme pentru repatrierea trupului: „Janet a pierdut absolut totul. Escrocii din Ghana au reușit să o manipuleze și, prin control coercitiv, i-au distrus viața.

Nu mai era mama și bunica pe care o cunoșteam și o iubeam. Înainte de moarte, tot ce avea i-a fost luat. Am încercat tot ce am putut să o oprim. Am vorbit cu banca, medicul, un avocat și de mai multe ori cu poliția. Dar sistemul ne-a dezamăgit. Peste tot ni s-a spus că nu există ajutor. Pentru că era considerată în deplinătatea facultăților mintale, nu puteam prelua controlul asupra finanțelor ei. Tot ce ne-am dorit a fost să o protejăm. Dar, deși toată lumea vedea că era manipulată, nu aveam nicio putere să intervenim”.