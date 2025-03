Povestea femeii care a rămas blocată șase zile într-o mașină zdrobită după un accident rutier. Un pulover i-a salvat viața

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost găsită în viață după ce a rămas blocată în mașina sa avariata timp de șase zile, în urma unui accident în nord-vestul statului american Indiana, relatează CNN.

Brieonna Cassell a dispărut miercurea trecută, după ce a plecat de la mama sa pentru a vizita un prieten în zona orașelor Wheatfield și DeMotte din Indiana.

Cassell, mamă a trei copii, ar fi adormit la volan înainte de a ieși de pe șosea. Mașina ei a plonjat într-un șanț adânc și a rămas acolo.

Locul accidentului este situat la aproximativ 130 km sud de Chicago.

La momentul în care mașina lui Cassel a părăsit șoseaua, accidentul nu a fost sesizat de alți participanți la trafic.

În plus, în zona izolată nimeni nu i-a auzit strigătele de ajutor.

După accident, femeia nu și-a mai putut mișca picioarele, iar telefonul i s-a descărcat.

