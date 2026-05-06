Povestea profesorului care s-a premiat cu un "Nobel pentru Filologie". Noam Chomsky și Eugen Simion au căzut victime înșelătoriei

Lingvistul american Noam Chomsky (stânga) și academicianul român Eugen Simion (dreapta) s-au numărat printre "laureații" medialiei inventate de profesorul francez. Foto: Getty Images / Hepta / captură insop.org

Laureatul "Medaliei de Aur pentru Filologie" pe 2016 este Florent Montaclair, un academician din Franța.

Acesta a primit prestigioasa distincție în cadrul unei ceremonii organizate la Adunarea Națională din Paris, la care au participat miniștri și laureați ai Premiului Nobel.

Toate numele și instituțiile implicate sunt reale, cu următorul amendament: premiul primit de Monclair este un fals inventat tocmai de acest academician.

Frauda a fost descoperită inițial în urma unei investigații pornite din România și a făcut valuri în Franța mult mai târziu, "laureatul" fiind în prezent anchetat de poliție, relatează BBC.

Pentru a da o aparență de veridicitate înșelătoriei, Monclair a creat o așa-numită "Societate Internațională de Filologie / International Society of Philology" , în calitate de instituție care decernează premiul.

Poliția din Besançon a intrat pe firul "afacerii", iar universitatea unde Montaclair a predat timp de 20 de ani l-a suspendat pe profesor pe perioadă nedeterminată.

Ce au aflat polițiștii despre escrocheria academicianului: "O poveste de film"

"Este o poveste atât de incredibilă, încât pare desprinsă dintr-un film", a declarat Paul-Edouard Lallois, procurorul responsabil de anchetă.

Potrivit acestui magistrat, Florent Montaclair și-a început înșelătoria în 2015, în perioada în care un ziar din Besançon a publicat un articol cu ​​titlul "Un localnic, pe lista scurtă pentru Premiul Nobel".

Articolul susținea că profesorul Montaclair era pe lista celor mai probabili cinci candidați la prestigiosul premiu internațional.

În decembrie, Montclair l-ar fi "câștigat", iar în iunie anul următor a avut loc la Paris ceremonia de premiere.

Mai târziu în acel an, înșelătoria a atins un nou nivel, atunci când profesorul francez l-a invitat pe celebrul filosof și lingvist american Noam Chomsky, pe atunci în vârstă de 88 de ani, la o ceremonie la Bruxelles și i-a acordat o medalie de aur onorifică din partea "Societății Internaționale de Filologie".

Potrivit BBC, un videoclip filmat la eveniment încă poate fi vizionat online pe site-ul insop.org.

Acest site web al "Societății", activ la ora publicării acestui material, oferă o listă a laureaților începând cu 1967.

Între aceștia s-ar număra scriitorul italian Umberto Eco, "laureat" în 1996.

O consultare sumară a listei de premiați arată că Chomsky figurerează, într-adevăr, ca laureat al medaliei onorifice.

Aceeași distincție a mers la academicianul român Eugen Simion.

În mod remarcabil, pe site-ul Universității din București este încă accesibil un text care populariza o întâlnire organizată în 2019 la Facultatea de Litere cu Eugen Simion, descris drept "laureatul premiului academic internațional și al medaliei de aur pentru filologie 'Alfred Nobel' pe anul 2018 acordate de Societatea Internațională de Filologie".

BBC punctează că site-ul "Societății", care pare realizat de un amator, ar fi trebuit să ridice, de multă vreme, semne de întrebare.

Între timp, Montaclair și-a "ameliorat" CV-ul, susținând că deține un doctorat în literatură și gramatică franceză, eliberat de Universitatea de Filologie și Educație din Lewes, statul Delaware, SUA.

Însă, conform BBC, această universitate americană nu există.

"Medalia de Aur pentru Filologie este o creație pură a domnului Florent Montaclair, care și-a acordat-o singur prin intervenția acestei societăți inventată de el însuși. La fel, universitatea invocată există doar sub forma unui site pe internet", a explicat procurorul francez.

Florent Monclair și-a tăiat craca de sub picioare după ce l-a premiat pe Eugen Simion

Întreaga afacere a fost dezvăluită după ce Montaclair l-a nominaliat pe filologul român Eugen Simion drept următor laureat al premiului.

Povestea a creat senzație în țara est-europeană și a determinat o echipă de jurnaliști români să înceapă să pună întrebări.

Chiar și atunci când frauda a fost expusă public, afacerea a trecut neobservată în Franța, iar Montaclair și-a continuat munca la universitate.

Abia anul trecut, când academicianul francez urma să prezideze o dezbatere despre știrile false, un coleg al profesorului și-a adus aminte despre scandalul din România.

Ziarul francez Le Monde a relatat că, atunci când poliția a venit să-i percheziționeze domiciliul, profesorul le-a spus oamenilor legii: "Presupun că este vorba despre medalie".

El a recunoscut că a comandat distincția la un bijutier cu puțin timp înainte de ceremonia de la Paris, la un cost de 250 de euro.

"Nu este o escrocherie. Este o tentativă de a crea o nouă distincție în lumea academică. O încercare care a eșuat", s-a justificat el.

Potrivit profesorului, inventarea unui premiu fără valoare nu ar fi, în sine, împotriva legii.

El a dat vina pe presa locală, susținând că aceasta alimentat confuzia între "medalia" sa și premiul Nobel.

Parchetul din Franța trebuie acum să decidă dacă falsificarea premiului a stimulat artificial cariera lui Montaclair.

În caz contrar, ar putea fi dificil ca profesorul să fie acuzat de vreo infracțiune, conchide BBC.