Propagandiștii lui Putin vor ca animația „Mașa și Ursul” să fie interzisă pentru că fetița este prea emancipată: Trăiește fără părinți

Mașa este cel mai de succes și popular produs rusesc la nivel global, iar chipul fetiței năzdrăvane zâmbește de pe cutii de bomboane, ghiozdane, cărți, tricouri, baloane, penare și tot felul de alte mărfuri. Sursa foto: Hepta

„Mașa și Ursul”, cel mai popular desen animat pentru copii din lume, care este produs în Rusia, ar putea fi interzis chiar în Rusia pentru că „nu corespunde valorilor tradiționale”.

În ciuda faptului că poartă un șorț și o eșarfă pe cap, un aspect tradițional purtat acum doar de grupurile de dansuri populare din Rusia, și în ciuda faptului că trăiește cu animalul totem rusesc prin excelență, Mașa nu li se pare propagandiştilor lui Putin suficient de patriotică, relatează La Stampa.

Scriitorul Oleg Roy și politologul Vadim Popov ar dori să interzică serialul animat „Mașa și Ursul”: „Nu este un produs pentru minori, fiind plin de conținut negativ”. Într-adevăr, defectele Mașei sunt evidente: este „mercantilă, capricioasă și maltratează animalele”, obține ceea ce își dorește terorizându-l pe Urs cu țipete, plânsete și farse și apoi „trăiește fără părinți, demonstrând un model ciudat și periculos de separare și independență față de familie”. Însă nici prietenii ei din pădure nu dau un exemplu bun copiilor: ursoaica, de exemplu, preferă un pretendent mai generos ursului, „oferindu-le copiilor un exemplu distorsionat de iubire și alegere a partenerului”.

Popov, un cunoscut propagandist al regimului, ar dori, prin urmare, să interzică complet desenele animate „Mașa și Ursul” de pe YouTube și de pe platformele de streaming, în timp ce Roy este dispus să permită vizionarea doar pentru copiii cu vârsta de peste 12 ani.

Cursa interdicțiilor propuse de parlamentari pentru a-l mulțumi pe gardianul „valorilor tradiționale” care locuiește la Kremlin a produs deja idei suprarealiste, de la interdicția înghețatei și a caietelor imprimate cu curcubeu, pentru a nu evoca temutul simbol LGBT+, până la taxa pentru cuplurile fără copii și interdicția de a prezenta în filme și la televizor femei care „nu vor să devină mame”.

Paradoxul este însă că Mașa este cel mai de succes și popular produs rusesc la nivel global. Chipul fetiței năzdrăvane zâmbește de pe cutii de bomboane, ghiozdane, cărți, tricouri, baloane, penare și tot felul de alte mărfuri. Desenele animate cu ea sunt cele mai vizionate pe YouTube, iar episodul „Mașa și terciul”, în care fetița improvizează un terci cu rezultate dezastruoase, a avut aproape 5 miliarde de vizualizări: este cel mai vizionat videoclip non-muzical din istorie. Mașa, de fapt, este o fetiță fundamental rusoaică, sau mai degrabă, sovietică, iar mediul în care trăiește, casa cu samovar și televizorul vintage, microbuzul ocupat de lupi, chiar și cutia poștală albastră și conținutul frigiderului Ursului, emană nostalgie pentru URSS, devenită acum ideologie oficială.

Curios este că tocmai popularitatea Mașei îl îngrijorează pe Popov, care o consideră „prea independentă”, idee îmbrăţişată şi de mitropolitul Evgheni, episcop de Ekaterinburg: „Nici măcar nu știe dacă are o familie”. Într-o epocă a „valorilor tradiționale” atât de dragi lui Vladimir Putin, odată cu introducerea materiei „Studii familiale” în școlile rusești, un curs în care copiilor li se predă importanța de a avea copii pentru patrie, Mașa pare prea emancipată și rebelă.

Probabil că este vorba și de o chestiune de concurență: desenul animat este produs de un studio privat, Animaccord, în timp ce președinta consorțiului de animație de stat Soyuzmultfilm ar dori să relanseze vechea serie sovietică, în care va apărea și președintele Putin, ca imagine a „puterii soft” rusești.

Însă și de cealaltă parte a graniței, Mașa riscă cenzura, dar de data aceasta tocmai pentru că este „prea strâns legată de Rusia”. Președintele Comisiei de Presă a Parlamentului Ucrainean, Iaroslav Iurchișin, a cerut interzicerea ei. Potrivit deputatului, Mașa este un simbol al atacului Rusiei asupra Ucrainei: „Ea rămâne întotdeauna nepedepsită și adesea se îmbracă în polițistă sau în tanchistă, într-o militarizare a copilăriei tipică regimului rus”.

Problema este că Mașa este cel mai iubit desen animat printre copiii ucraineni: canalul ei de YouTube în limba ucraineană are 18 milioane de abonați și a acumulat 800 de milioane de vizualizări în 2025. Această popularitate „promovează narațiunile Moscovei”. Comisarul pentru Protecția Limbii Ucrainene, Elena Ivanovskaia, a mers până la punctul de a declara desenul animat Mașa și Ursul o „operațiune a serviciilor secrete”.