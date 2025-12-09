Răsturnare de situație după ce Miss Jamaica s-a prăbușit pe scena Miss Univers. Tânăra are hemoragie intracraniană, starea ei e critică

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, este în stare gravă după ce s-a prăbușit pe scenă la concursul Miss Univers desfășurat în Thailanda. FOTO Instagram Gabrielle Henry

Miss Jamaica, Gabrielle Henry, este în stare gravă după ce s-a prăbușit pe scenă la concursul Miss Univers desfășurat în Thailanda, în timpul probei preliminare a rochiilor de seară. Ea are hemoragie intracraniană, răni semnificative, inclusiv la față, și își pierde cunoștința, scrie NBC News. Inițial, organizatorii concursului au spus că ea a suferit „câteva răni minore” și era în stare stabilă.

Informațiile au fost transmise de organizația Miss Univers, la câteva săptămâni după ce Gabrielle Henry a căzut de pe scenă în timpul probei preliminare de rochie de seară. Într-un comunicat transmis luni, 8 decembrie, Miss Univers, împreună cu familia tinerei, au precizat că după „căderea gravă”, ea a suferit „o hemoragie intracraniană cu pierderea stării de cunoștință, fractură, leziuni faciale și alte răni semnificative”.

Organizația a mai subliniat că tânăra a fost „internată de urgență la terapie intensivă, la Bangkok, unde e în stare critică, sub monitorizare neurologică permanentă și are în continuare nevoie de supraveghere de specialitate 24 de ore din 24”.

› Vezi galeria foto ‹

Potrivit comunicatului, Gabrielle Henry va reveni în Jamaica în următoarele zile, însoțită de o „echipă medicală completă de escortă”, urmând să fie transferată la un spital local pentru continuarea tratamentului și a recuperării.

Organizația Miss Universe a precizat, de asemenea, că acoperă toate cheltuielile medicale din Thailanda pentru tânără, precum și costurile de cazare și întreținere pentru familia acesteia, care rămâne alături de ea.

În timpul rundei preliminare, în care concurentele au defilat în rochii de seară, Gabrielle Henry, medic și avocat în vârstă de 28 de ani, defila pe scenă într-o rochie lungă, portocalie, când a căzut brusc de pe scenă. Imaginile cu momentul în care aceasta defila și cade de pe podium au devenit virale în mediul online.

El día de hoy inundó las redes el video de Miss Jamaica, Gabrielle Henry sufriendo una terrible caída durante la pasarela de “evening gown”, y tuvo que ser retirada del lugar en camilla. A través de las redes de la Miss se informó que no sufrió lesiones graves pero que seguirá… pic.twitter.com/XhOhkyDwkF — Meredith Gay ?️✨ (@MerGarza) November 20, 2025

Organizaţia Miss Universe transmisese într-o declaraţie pentru USA Today, că Raúl Rocha Cantú, preşedintele organizației, a vizitat-o pe Gabrielle Henry şi a relatat că aceasta a suferit „câteva răni minore” și era în stare stabilă.