Miss Jamaica a căzut de pe podium în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe și a ajuns la spital

Publicat la 09:55 20 Noi 2025 Modificat la 09:59 20 Noi 2025

Gabrielle Henry a căzut brusc de pe scenă / sursă foto: captură video Instagram

Miss Jamaica a căzut de pe podium și a ajuns la spital în timpul rundelor preliminare ale concursului Miss Universe din Thailanda. În prezent, aceasta primeşte îngrijiri medicale la un spital din Bangkok.

În timpul rundei preliminare, în care concurentele au defilat în rochii de seară, Gabrielle Henry, medic și avocat în vârstă de 28 de ani, defila pe scenă într-o rochie lungă, portocalie, când a căzut brusc de pe scenă.

El día de hoy inundó las redes el video de Miss Jamaica, Gabrielle Henry sufriendo una terrible caída durante la pasarela de “evening gown”, y tuvo que ser retirada del lugar en camilla. A través de las redes de la Miss se informó que no sufrió lesiones graves pero que seguirá… pic.twitter.com/XhOhkyDwkF — Meredith Gay ?️✨ (@MerGarza) November 20, 2025

Imaginile cu momentul în care aceasta defila și cade de pe podium au devenit virale în mediul online.

Un alt videoclip surprinde momentul în care concurenta este transportată la spital pe targă.

Organizaţia Miss Universe a transmis, miercuri, într-o declaraţie pentru USA Today, că Raúl Rocha Cantú, preşedintele organizației, a vizitat-o pe Gabrielle Henry şi a relatat că aceasta se află într-o stare stabilă, după ce a suferit „câteva răni minore”.

„Am fost acolo cu familia ei şi cu ea şi, din fericire, nu are oase rupte şi este îngrijită corespunzător”, a scris Cantú pe Instagram.

Gabrielle Henry urma să participe la cea de-a 74-a ediţie a concursului, vineri, care este deja marcată de scandaluri.

Doi jurați au demisionat cu doar câteva zile înainte de marea finală, iar unul dintre ei îi acuză pe organizatori că au măsluit procesul de selecție.

Mai exact, muzicianul Omar Harfouch susține că un alt juriu, neoficial, a selectat deja finalistele înainte de concursul de frumusețe care urmează să aibă loc vineri, în Thailanda, relatează BBC.