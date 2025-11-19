Scandal uriaș la Miss Univers. Doi jurați au demisionat, unul acuză că finalistele au fost alese deja

120 de delegate s-au înscris la ediția din acest an a competiției Miss Universe. Foto: Profimedia Images

Ediția din acest an a competiției Miss Univers e marcată de un nou scandal. Doi jurați au demisionat cu doar câteva zile înainte de marea finală, iar unul dintre ei îi acuză pe organizatori că au măsluit procesul de selecție. Mai exact, muzicianul Omar Harfouch susține că un alt juriu, neoficial, a selectat deja finalistele înainte de concursul de frumusețe care urmează să aibă loc vineri, în Thailanda, relatează BBC.

120 de delegate s-au înscris la ediția din acest an a competiției Miss Universe. România va fi reprezentată la concursul de frumusețe de Cătălina Jacob.

Cu doar câteva zile înainte de competiție, compozitorul și muzicianul Omar Harfouch, și-a anunțat demisia din juriul format din opt persoane pe Instagram.

Acuzații de fraudă la Miss Univers

În comunicatul postat pe rețeaua socială, acesta susține că un „juriu improvizat” a pre-selectat finalistele competiției înainte de concursul care va avea loc în 21 noiembrie. Aceasta a spus că ia în calcul chiar să depună plângere împotriva organizatorilor pentru fraudă, abuz de putere, corupție, inducere în eroare, încălcarea contractului, conflict de interese și chiar daune emoționale și de imagine.

Totul, după ce a aflat că „a fost format un juriu improvizat pentru a selecta 30 de finaliste dintre cele 136 de țări participante, fără prezența niciunuia dintre membrii reali (cei opt n.red) ai juriului, inclusiv a mea”, a scris Harfouch într-o postare pe Instagram.

Mai mult, el susține că juriul neoficial a fost format din „persoane cu un potențial conflict de interese semnificativ, din cauza unor relații personale cu unele dintre concurentele Miss Universe”.

Harfouch nu a oferit detalii suplimentare despre cum ar funcționa acest „juriu improvizat” sau cum ar anula decizia juriului oficial.

Câteva ore mai târziu și managerul de fotbal Claude Makélélé a anunțat, de asemenea, că a demisionat din juriu invocând „motive personale neprevăzute”.

„Am cea mai mare considerație pentru Miss Universe. Platforma reprezintă emanciparea, diversitatea și excelența – valori pe care le-am susținut întotdeauna de-a lungul carierei mele”, a scris el pe Instagram.

Reacția organizatorilor

Organizația Miss Universe a transmis o declarație în care a respins acuzațiile lansate de Harfouch, spunând că „niciun grup extern nu a fost autorizat să evalueze delegatele sau să selecteze finalistele”.

Organizatorii au sugerat că Omar Harfouch a făcut o confuzie și s-a referit la programul Beyond the Crown (Dincolo de Coroană): o „inițiativă de impact social” care funcționează independent de competiția Miss Universe și are un comitet de selecție separat.

Organizația Miss Universe a anunțat comitetul de selecție Beyond the Crown la începutul săptămânii. În comunicatul transmis, organizația a spus că acuzațiile domnului Harfouch au „denaturat” programul.

O ediție marcată de scandaluri

Demisiile vin la două săptămâni după ce mai multe concurente Miss Universe au părăsit un eveniment premergător concursului din cauza unor comentarii controversate făcute de un oficial din partea națiunii gazdă, Thailanda.

Nawat Itsaragrisil a certat-o public pe Miss Mexic, Fatima Bosch, la un eveniment premergător concursului, pentru că nu a postat conținut promoțional pe platformele ei de socializare.

În videoclipuri care au devenit virale, Fatima Bosch și alte câteva concurente au putut fi văzute părăsind evenimentul, iar unele au putut fi auzite strigând la Nawat Itsaragrisil.

Deși, acesta a susținut ulterior că unele dintre cuvintele sale au fost înțelese greșit, acesta a fost demis, iar Organizația Miss Universe a trimis în Thailanda o delegație de directori internaționali pentru a prelua conducerea concursului.