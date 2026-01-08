Cei șase conservanți alimentari comuni folosiți în șuncă, brânzeturi și sosuri care cresc riscul de cancer și diabet chiar și cu 30%

Șase conservanți alimentari comuni folosiți în șuncă, brânzeturi și sosuri cresc riscul de cancer și diabet chiar și cu 30%. FOTO: Getty Images

Conservanții alimentari folosiți frecvent în Europa și SUA pentru a prelungi termenul de valabilitate al alimentelor ar putea fi asociați cu un risc mai mare de mai multe tipuri de cancer și de diabet de tip 2, arată doi noi studii din Franța. Printre aceștia sunt nitritul de sodiu, folosit în carnea procesată precum șuncă sau mezeluri, dar și sorbatul de potasiu, folosit la brânzeturi și sosuri, scrie CNN.

„Sunt constatări foarte importante pentru conservanți care nu sunt doar utilizați pe scară largă pe piețele franceză și europeană, ci și în Statele Unite”, a spus Mathilde Touvier, coordonatoarea studiului NutriNet-Sante.

Început în 2009, studiul compară rapoartele online despre alimentație și stil de viață ale peste 170.000 de participanți cu datele lor medicale existente în sistemul național de sănătate din Franța.

„Acestea sunt primele două studii din lume care investighează asocierile dintre expunerea la acești aditivi alimentari și cancer, respectiv diabetul de tip 2”, a spus Touvier, care este și director de cercetare la Institutul Național de Sănătate și Cercetare Medicală din Franța (INSERM), la Paris. „De aceea trebuie să fim foarte prudenți în privința mesajului. Evident, rezultatele trebuie confirmate.”

Chiar și cu aceste rezerve, „îngrijorarea legată de conservanți este încă un motiv, între multe altele, pentru a sublinia importanța atât personală, cât și pentru sănătatea publică a alimentelor proaspete, integrale, minim procesate, în principal de origine vegetală”, a declarat într-un e-mail dr. David Katz.

Cancer și conservanți

Studiul despre cancer, publicat miercuri în revista The BMJ, a analizat impactul a 58 de conservanți în cazul a aproximativ 105.000 de persoane care nu aveau cancer în 2009 și au fost urmărite timp de până la 14 ani. Au fost incluși doar cei care au completat frecvent chestionare alimentare de 24 de ore, cu menționarea exactă a mărcilor. Persoanele care consumau cele mai multe alimente cu conservanți au fost comparate cu cele care consumau cel mai puțin.

Cercetătorii au făcut o analiză detaliată pentru 17 conservanți consumați de cel puțin 10% dintre participanți. S-a constatat că 11 dintre ei nu aveau legătură cu cancerul, dar șase da. Printre aceștia se numără nitritul de sodiu, nitratul de potasiu, sorbații, metabisulfitul de potasiu, acetații și acidul acetic.

Nitritul de sodiu, o sare chimică folosită frecvent în carnea procesată (bacon, șuncă, mezeluri), a fost asociat cu o creștere cu 32% a riscului de cancer de prostată.

Nitratul de potasiu a fost asociat cu un risc mai mare cu 22% de cancer mamar și cu o creștere cu 13% a riscului pentru toate tipurile de cancer.

Sorbații, în special sorbatul de potasiu, au fost asociați cu un risc mai mare cu 26% pentru cancer mamar și cu o creștere cu 14% a riscului pentru toate tipurile de cancer. Aceste săruri solubile în apă sunt folosite în vin, produse de panificație, brânzeturi și sosuri pentru a preveni mucegaiurile, drojdiile și unele bacterii.

Metabisulfitul de potasiu, folosit adesea în vinificație și în producția de bere, a fost asociat cu o creștere cu 20% a riscului de cancer mamar și cu 11% a riscului pentru toate tipurile de cancer, potrivit studiului.

Acetații, care provin din fermentație naturală și sunt utilizați în alimente precum carne, sosuri, pâine și brânzeturi, au fost legați de un risc mai mare cu 25% pentru cancer mamar și cu 15% pentru cancer în general. Acidul acetic, ingredientul principal din oțet, a fost asociat cu o creștere cu 12% a riscului pentru toate tipurile de cancer, a constatat studiul.

Au fost analizați și alți conservanți – antioxidanți precum vitamina C, vitamina E, extracte vegetale precum rozmarinul, precum și conservanți sintetici precum butilhidroxianisolul. Deși acești conservanți mai „naturali” sunt adesea asociați cu un risc mai mic de cancer atunci când sunt consumați ca alimente integrale, ei pot deveni dăunători când sunt utilizați ca aditivi, a spus Touvier.

„Ipoteza aici este că atunci când izolezi o substanță din matricea ei originală, dintr-un fruct sau o legumă întreagă, efectul asupra sănătății noastre poate fi diferit, în funcție de modul în care microbiota intestinală o digeră”, a explicat ea.

Doar doi conservanți antioxidanți au fost asociați cu cancerul, a arătat studiul. Eritorbatul de sodiu și alți eritorbați, obținuți din zaharuri fermentate, au fost legați de o incidență mai mare cu 21% a cancerului mamar și de o creștere cu 12% a riscului de cancer în general.

Eritorbații sunt utilizați pentru a preveni decolorarea și alterarea alimentelor, inclusiv în carne de pasăre, băuturi răcoritoare și produse de panificație, printre altele. Eritorbatul de sodiu este folosit frecvent și în carnea procesată pentru a accelera procesul de maturare/curare.

Studiile observaționale pot fi afectate de erori, deoarece nu controlează complet variabilele care ar putea influența rezultatele. Totuși, un punct forte major al acestui studiu a fost capacitatea de a ajusta analiza pentru conservanții proveniți din surse naturale și pentru alți aditivi alimentari, precum și „evaluarea detaliată a aportului de conservanți, prin înregistrări alimentare repetate de 24 de ore”, potrivit unui editorial publicat odată cu studiul.

În plus, ambele studii au ținut cont de factori precum activitatea fizică, fumatul, consumul de alcool, utilizarea unor medicamente și alți factori de stil de viață, a precizat Touvier.

„Constatarea că anumite clase de conservanți sunt asociate cu un risc crescut pentru unele tipuri de cancer a rămas solidă după toate aceste ajustări, ceea ce înseamnă că subiectul merită tratat cu seriozitate și necesită cercetări suplimentare”, a spus Katz.

Diabet de tip 2 și conservanți

Studiul privind diabetul de tip 2, publicat miercuri în revista Nature Communications, a analizat rolul conservanților și riscul potențial de diabet de tip 2 la aproape 109.000 de participanți NutriNet-Santé care nu aveau boala la începutul studiului.

Dintre cei 17 conservanți analizați, 12 au fost asociați cu un risc cu aproape 50% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 la persoanele care consumau cele mai ridicate niveluri.

Cinci dintre aceiași conservanți asociați cu cancerul – sorbatul de potasiu, metabisulfitul de potasiu, nitritul de sodiu, acidul acetic și acetatul de sodiu – au crescut și riscul de diabet de tip 2. În acest caz, probabilitatea a crescut cu 49%, potrivit cercetării.

A fost identificat și un al șaselea conservant: propionatul de calciu, o pulbere albă folosită pentru a opri dezvoltarea mucegaiurilor și a bacteriilor.

Pentru că aceste două studii sunt primele care examinează rolul conservanților în dezvoltarea cancerului și a diabetului de tip 2, va fi nevoie de mult mai multe cercetări pentru a confirma și a extinde concluziile, a declarat Anaïs Hasenböhler, doctorand în cadrul echipei de cercetare în epidemiologie nutrițională de la Université Sorbonne Paris Nord.

Totuși, a adăugat Hasenböhler într-un comunicat, „aceste date noi se alătură altora care susțin necesitatea reevaluării reglementărilor ce guvernează utilizarea generală a aditivilor alimentari de către industria alimentară, pentru a îmbunătăți protecția consumatorilor”.