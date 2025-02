Regina modei Anna Wintour a renunţat la legendarii ochelari de soare pentru Regele Charles

Anna Wintour, cel mai longeviv editor al revistei Vogue a primit "Ordinul Companionilor de Onoare" de la suveranul britanic, care este în general acordat unor mari artiști, oameni de știință și filantropi.

Regina modei în vârstă de 75 de ani și cel mai longeviv editor al revistei Vogue din istorie a renunţat la cel mai faimos și nelipsit accesoriu al său. Dar pentru o mare ocazie: primirea disticţiei "Ordinului Companionilor de Onoare" din partea Regelui Charles al III-lea la Palatul Buckingham, care este în general acordată marilor artiști, oameni de știință și filantropi, relatează La Repubblica.

