Rețeaua avocaților de elită de pe Wall Street. Cum funcționa schema prin care s-au obținut ilegal profituri de zeci de milioane de $

Avocați de la firme de elită de pe Wall Street sunt acuzați că au transmis informații confidențiale despre tranzacțiile unor mari companii unei rețele care ar fi obținut timp de un deceniu profituri ilegale de zeci de milioane de dolari, scrie Financial Times, care citează procurorii federali americani.

În două rechizitorii făcute publice miercuri la un tribunal federal din Boston, avocați și alți profesioniști din domeniul financiar au fost puși sub acuzare într-un amplu dosar. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi sustras și folosit informații confidențiale despre aproape 30 de tranzacții majore.

În total, 30 de persoane au fost inculpate în acest caz. Firmele de avocatură vizate nu sunt menționate nominal în documentele judiciare, însă tranzacțiile la care procurorii fac referire indică implicarea unor nume importante din industrie, precum Latham & Watkins, Goodwin Procter și Wachtell Lipton.

Dosarul, considerat unul dintre cele mai mari cazuri recente de tranzacții bazate pe informații privilegiate, lovește în centrul practicilor de consultanță pentru fuziuni și achiziții de pe Wall Street.

Acest domeniu a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai profitabile zone ale dreptului corporativ. Printre tranzacțiile menționate de procurori se află achiziția Express Scripts de către Cigna, evaluată la 54 de miliarde de dolari, și preluarea companiei de biotehnologie Actelion de către Johnson & Johnson, pentru 30 de miliarde de dolari.

Potrivit rechizitoriului, avocatul corporate Nicolo Nourafchan, absolvent al Facultății de Drept de la Yale în 2011 și fost angajat al mai multor mari firme, inclusiv Latham, ar fi obținut în mod ilegal informații confidențiale despre tranzacții și le-ar fi pus la dispoziția rețelei.

Procurorii susțin că Nourafchan ar fi accesat aceste date prin sisteme interne de administrare a documentelor și prin intermediul altor avocați, deși nu lucra direct la toate tranzacțiile vizate.

Anchetatorii mai susțin că Nourafchan l-ar fi atras în schemă pe fostul său coleg de facultate Robert Yadgarov, care ar fi avut rolul de a recruta alți avocați dispuși să ofere informații despre tranzacții.

Un alt presupus participant la schemă, care nu este numit în rechizitoriu, ar fi fost implicat în tranzacții precum preluarea Anadarko de către Occidental Petroleum, în valoare de 55 de miliarde de dolari, și achiziția Burger King de către Tim Hortons, pentru 11 miliarde de dolari. Aceste detalii sugerează că persoana respectivă ar fi lucrat la Wachtell.

Firma Wachtell a transmis că „persoana responsabilă a plecat de la Wachtell Lipton în urmă cu mai bine de patru ani” și că „nu există acuzații de conduită ilegală împotriva firmei”. „Wachtell Lipton a cooperat pe deplin cu biroul procurorului federal și va continua să facă acest lucru”, a mai transmis firma.

Latham a precizat că fostul asociat implicat în dosar nu mai lucrează acolo de cinci ani și a subliniat că faptele descrise de procurori „ar reprezenta o încălcare gravă” a politicilor și procedurilor interne ale firmei.

La rândul său, Goodwin a transmis că este „profund dezamăgită” de acuzațiile potrivit cărora un fost angajat ar fi încălcat încrederea acordată și ar fi folosit abuziv informații confidențiale în cadrul unei scheme infracționale mai ample, care a afectat mai multe firme de avocatură și clienții acestora.