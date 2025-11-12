Român condamnat la închisoare în Italia după ce a furat două perechi de șosete: „Scuze, îmi era frig”

Român condamnat la închisoare în Italia după ce a furat două perechi de șosete. Foto: Getty Images

Un român din Italia a fost condamnat la opt luni de închisoare după ce a furat două perechi de şosete. Pe lângă condamnare, bărbatul a fost amendat şi cu 300 de euro.

Incidentul a avut loc în octombrie, în orașul italian Pordenone, potrivit publicației Messaggero Veneto.

Potrivit sursei citate, românul a fost surprins în timp ce ascundea mai multe articole de îmbrăcăminte în rucsac și în buzunarele gecii. Când a fost oprit de agenții de pază și polițiști, bărbatul ar fi încercat să scape de unele dintre lucrurile ascunse, lăsându-le printre rafturi. În urma percheziției, în rucsacul său au fost găsite două perechi de șosete, motiv pentru care a fost acuzat de furt.

În faţa instanţei, bărbatul de 34 de ani şi-a cerut scuze pentru gestul său argumentând că i-a fost frig şi nu a avut bani să-şi cumpere haine.

Judecătorul nu a putut fi înduplecat însă şi a considerat că gestul nu poate fi justificat. Astfel, bărbatul a primit o pedeapsă de opt luni de închisoare și o amendă de 300 de euro. În plus, instanța i-a interzis să mai locuiască în provincia Pordenone.