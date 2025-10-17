S-au bucurat public de moartea lui Charlie Kirk și au rămas fără viză SUA: ”Orice străin care face asta să se pregătească de deportare”

2 minute de citit Publicat la 08:06 17 Oct 2025 Modificat la 08:06 17 Oct 2025

Oficialii americani nu au făcut publice numele persoanelor vizate și nici tipul de vize care au fost anulate. Foto Profimedia Images

Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat că a revocat vizele mai multor cetățeni străini proveniți din Argentina, Africa de Sud, Mexic, Brazilia, Germania și Paraguay, după ce aceștia au postat mesaje online în care celebraseră moartea activistului conservator Charlie Kirk, ucis luna trecută în timpul unui eveniment universitar din Utah.

„Statele Unite nu au nicio obligație să găzduiască străini care își doresc moartea americanilor”, se arată într-un mesaj publicat pe platforma X (fostul Twitter) de către Departamentul de Stat.

„Continuăm să identificăm deținătorii de viză care au aplaudat asasinarea odioasă a lui Charlie Kirk.”

Oficialii americani nu au făcut publice numele persoanelor vizate și nici tipul de vize care au fost anulate, scrie Politico.

Avertismente înaintea măsurii

Decizia vine după ce secretarul de stat Marco Rubio avertizase anterior că „orice străin cu viză în SUA care laudă moartea lui Kirk ar trebui să se pregătească să fie deportat”.

La o zi după împușcarea activistului, adjunctul secretarului de stat, Christopher Landau, a transmis personal consulatelor americane din întreaga lume instrucțiuni să monitorizeze rețelele sociale și să identifice autorii mesajelor care glorificau crima.

Reacții și critici

La scurt timp după anunț, avocatul de imigrație Eric Lee, cofondator al organizației „Consular Accountability Project”, a scris pe rețelele sociale că va reprezenta pro bono orice persoană căreia i-a fost refuzată sau revocată viza din cauza comentariilor legate de cazul Charlie Kirk.

Lee, cunoscut pentru apărarea studenților și activiștilor străini sancționați pentru exprimare politică, a criticat în trecut administrația Trump pentru restricțiile impuse protestatarilor pro-palestinieni din campusurile universitare americane.

Fostul consilier al președintelui Barack Obama, David Axelrod, a denunțat măsura pe X, spunând:

„SUA revocă vizele a șase străini pentru comentarii ironice despre Charlie Kirk – care, ironic, se autoproclama un apărător al libertății de exprimare!”

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk era o figură influentă a mișcării conservatoare americane. Fondator al organizației Turning Point USA (TPUSA), el a devenit un simbol al activismului politic de dreapta în rândul tinerilor și un apropiat al fostului președinte Donald Trump și al vicepreședintelui JD Vance.

Kirk era cunoscut pentru dezbaterile sale aprinse pe teme ideologice în campusurile universitare și pentru discursurile sale polarizante, care i-au adus atât o bază uriașă de susținători, cât și numeroși critici.

În septembrie, în timpul unui eveniment TPUSA la Utah Valley University, Kirk a fost împușcat mortal în fața publicului. Incidentul a stârnit o undă de șoc la nivel național, reaprinzând discuțiile despre violența politică și limitele libertății de exprimare în America.

Anunțul Departamentului de Stat a venit la doar câteva zile după ce fostul președinte Donald Trump i-a acordat post mortem lui Charlie Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, într-o ceremonie organizată de susținătorii mișcării conservatoare, cu ocazia zilei în care Kirk ar fi împlinit 32 de ani.