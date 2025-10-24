Schimbarea orei este singura care oprește „Marele Orologiu” Big Ben din Londra. Cum arată operațiunea: „Plasăm acele la miezul nopții”

Schimbarea orei este singurul moment în care orologiul Big Ben din Londra poate fi oprit. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

Ian Westworth, unul dintre ceasornicarii de la Big Ben, se pregătește, ca în fiecare an în această perioadă, să primească e-mailuri de la londonezi furioși. Motivul? Cel mai faimos ceas britanic va fi oprit pentru câteva ore, sâmbătă noaptea, în timpul trecerii la ora de iarnă, transmite vineri AFP, potrivit Agerpres.

Trecerea la ora de vară, în primăvară, și cea la ora de iarnă, care necesită manevrarea acelor orologiului din vârful turnului Parlamentului Britanic, sunt „singurele două momente în care putem opri ceasul”, a explicat acest sexagenar pasionat. El se ocupă de toate orologiile de la Palatul Westminster de peste 20 de ani.

› Vezi galeria foto ‹

Operațiunea, care va duce la oprirea ceasului între ora 18:00 sâmbătă și ora 02:00 duminică, trebuie executată perfect. Nu se pune problema asumării vreunui risc, deoarece venerabilul orologiu de cinci tone, pus în funcțiune în 1859 cu scopul de a fi cel mai precis din lume, este un reper esențial pentru țară.

În cei aproape 160 de ani de funcționare, el a suferit doar două defecțiuni majore: una la scurt timp după inaugurare, cealaltă la 5 august 1976, care a ținut prima pagină a ziarelor din toată țara. A fost nevoie de nouă luni pentru a-l repune în funcțiune.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cadranul ceasului nu a mai fost iluminat de teama bombardamentelor, însă clopotele Big Ben au continuat să răsune.

Astăzi, ca și atunci, centrul operațiunilor se află în 'camera mecanismelor', sala care adăpostește impresionanta mașinărie a ceasului.

În timpul schimbării orei, „sâmbătă seara, venim aici și oprim Marele Orologiu - chiar îl oprim”, a subliniat Westworth, responsabil de operațiunile de schimbare a orei împreună cu partenerul său, Huw Smith. Apoi 'stingem luminile cadranului, astfel încât toți cei de afară să știe că ceasul nu indică ora corectă', a spus el.

Cum decurge operațiunea de schimbare a orei la Big Ben

Ceasornicarii profită de această oprire pentru a efectua o operațiune majoră de întreținere: patru persoane sunt mobilizate, inclusiv domnul Westworth și partenerul său.

În cazul în care este nevoie să fie înlocuite piese, Westminster are un atelier dedicat pentru fabricarea acestora deoarece, evident, ele nu sunt disponibile pe piață.

„Odată ce operațiunile de întreținere sunt finalizate, plasăm acele la miezul nopții”, a explicat Westworth. Ticăitul zgomotos al ceasului reîncepe apoi, chiar dacă luminile nu sunt reaprinse decât la ora 02:00.

Dintre sutele de ceasuri de la Westminster întreținute de Ian Westworth și Huw Smith, Big Ben se bucură de cea mai mare atenție, cu trei inspecții pe săptămână.

334 de trepte până în turn

Multă vreme, acest lucru a fost o corvoadă, necesitând urcarea celor 334 de trepte ale turnului, a explicat Westworth. Până când a fost instalat un lift de serviciu, în timpul unor importante lucrări de renovare, din 2017 până în 2022.

„Ne-a schimbat viața”, a declarat Huw Smith. „La acea vreme, dacă uitam o unealtă, trebuia să coborâm și să urcăm înapoi. Era greu!”, a spus el.

Urcarea pe jos până la orologiu rămâne o activitate populară printre turiști: tururile sunt rezervate în totalitate până la 12 ianuarie.

O altă concesie adusă modernității este iluminatul: becurile LED asigură strălucirea cadranului.

În ceea ce privește viitorul acestei comori naționale, Ian Westworth, care instruiește în mod regulat ucenici, este încrezător. Cât timp cât există o echipă bună în spate, acest orologiu vechi de aproape 160 de ani va putea funcționa „încă 160 de ani”, a spus ceasornicarul. „Eu nu voi fi acolo, dar alții vor fi”, a adăugat el.