Sexul în timpul căsătoriei nu va mai fi obligatoriu în Franța. „Nu există nicio obligație conjugală între soți”

Franţa a fost condamnată de CEDO, după ce într-un dosar de divorţ din 2020, justiţia franceză a considerat responsabilă o soţie pentru că refuzase timp de 10 ani relaţiile sexuale cu soţul său. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Senatul francez a votat joi favorabil eliminarea din Codul Civil a conceptului de „obligaţie conjugală”, concept înţeles ca obligaţia de a avea relaţii sexuale în cadrul căsătoriei şi care este în continuare invocat de unii judecători în procesele de divorţ, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

„Pentru a lua act de jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), proiectul de lege transpartinic adoptat de Adunarea Naţională şi trimis Senatului are ca obiectiv să reafirme că nu există nicio obligaţie conjugală între soţi”, afirmă Senatul francez într-un comunicat.

Odată cu adoptarea acestui proiect în Senat, cu 202 voturi „pentru” şi numai un vot „împotrivă”, actul normativ îşi continuă parcursul legislativ, dar, din cauza unor discrepanţe în formulări, urmează să fie reexaminat de o comisie mixtă paritară alcătuită din reprezentanţi ai celor două camere ale parlamentului francez, Adunarea Naţională şi Senatul.

Deşi în sensul literal legislaţia franceză nu mai impune din anii '90 „obligaţia conjugală” în cadrul căsătoriei, aplicarea acesteia a fost menţinută în virtutea inerţiei în unele hotărâri judecătoreşti din cauza unei interpretări oarecum ambigue a unui articol din Codul Civil.

CEDO: „Căsătoria nu poate fi echivalată cu consimţământul relaţiilor sexuale”

În formularea sa iniţială care datează de pe vremea lui Napoleon, din anul 1804, aceasta impunea un „drept de coabitare”, care în amendamentele legislative ulterioare a fost reformulat în conceptul de „comunitate de viaţă”, interpretat ca o „obligaţie conjugală” sau obligaţia de a întreţine relaţii sexuale cu soţul/soţia.

Deşi în anii '90 jurisprudenţa franceză a stabilit clar că orice relaţie neconsimţită, inclusiv în cadrul căsătoriei, constituie viol, abia în anul 2010 a fost eliminată din Codul Civil o prevedere care afirma existenţa "prezumţiei consimţământului între soţi".

Cu toate acestea, chiar şi în prezent unii judecători francezi consideră lipsa relaţiilor sexuale între soţi drept un motiv întemeiat de divorţ.

Într-un caz de acest fel Franţa a fost condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după ce într-o hotărâre din anul 2020 într-un dosar de divorţ justiţia franceză a considerat responsabilă o soţie pentru că refuzase timp de zece ani relaţiile sexuale cu soţul său. Femeia ceruse divorţul din cauza violenţei domestice, dar soţul ei a negat acest lucru şi a invocat refuzul relaţiilor sexuale pentru a obţine avantaje în procedura de divorţ.

„Căsătoria nu poate fi echivalată cu consimţământul relaţiilor sexuale”, a considerat CEDO în hotărârea sa pronunţată în acest dosar anul trecut.