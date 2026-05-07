SUA au decis să nu-l mai execute pe un criminal care se crede nemuritor

John Richard Wood a fost condamnat la moarte în 2022 pentru uciderea unui polițist, în decembrie 2000. FOTO: Departamentul de Corecție din Carolina de Sud

Un deținut din Carolina de Sud, condamnat pentru uciderea unui polițist în urmă cu mai bine de 25 de ani, nu poate fi executat din cauza unei boli mintale care îl face să creadă că este nemuritor, a decis o instanță de judecată.

John Richard Wood, de 59 de ani, nu are capacitatea de a comunica rațional cu avocații lui și nu are o înțelegere rațională și factuală a faptelor sale, a motivului pentru care este pedepsit sau a naturii pedepsei sale, a constatat judecătoarea Grace Knie, pe baza opiniilor a trei experți în sănătate mintală, potrivit WSPA și South Carolina Daily Gazette citate de New York Post.

Un psihiatru din partea acuzării, precum și un psihiatru și un psiholog din echipa juridică a lui Wood au fost cu toții de acord că acesta nu îndeplinește standardul juridic în două etape privind competența de a fi executat.

Prin această decizie, judecătoarea a susținut argumentul avocaților săi potrivit căruia efectele debilitante ale schizofreniei îl împiedică, în acest moment, să fie supus pedepsei cu moartea.

Decizia judecătoarei Knie trebuie analizată de Curtea Supremă a statului, care ar putea decide fie să mențină, fie să anuleze hotărârea.

Judecătoarea a spus că Wood crede că este nemuritor, că a murit deja de trei ori pe culoarul morții și că va fi înviat din nou dacă statul îl execută, citând mărturiile experților în sănătate mintală din timpul unei audieri din martie, a relatat South Carolina Daily Gazette.

Wood mai crede că a primit deja o grațiere din partea guvernatorului Carolinei de Sud, Henry McMaster.

Experții au afirmat că, deși Wood înțelege de ce a primit condamnarea la moarte, el crede în mod eronat că forțele de ordine „încercau să îi însceneze” un viol brutal.

În plus, Wood crede că judecătorul de la procesul său din 2002 și personalul instanței lucrau împotriva lui întrucât erau agenți ai „Beloved Kevin Rudolph”, o zeitate despre care el crede că face parte dintr-o luptă pentru conducerea planetei, potrivit South Carolina Daily Gazette.

Wood mai crede că a primit aripi și nemurire pentru a câștiga această luptă.

El este primul deținut condamnat la moarte din Carolina de Sud declarat inapt pentru execuție de când statul a reluat execuțiile în septembrie 2024, după o pauză de 13 ani cauzată de dificultățile statului de a obține substanțe pentru injecția letală.

În timpul acelei perioade de suspendare, statul a introdus plutonul de execuție ca metodă de execuție.

De la reluarea pedepsei capitale, în stat au fost efectuate șapte execuții, inclusiv trei bărbați care au ales să moară prin pluton de execuție.

Wood a fost condamnat pentru uciderea polițistului Eric Nicholson din Carolina de Sud în decembrie 2000, în timpul unui control rutier în comitatul Greenville.

Potrivit autorităților, Wood l-a împușcat pe Nicholson de cinci ori în timpul opririi în trafic.

În timpul urmăririi, el a tras asupra poliției și a rănit un ofițer în față cu un fragment de glonț. Wood a fost în cele din urmă arestat după ce a deturnat un camion.

El a fost condamnat la moarte în februarie 2002.

Se număra printre deținuții condamnați la moarte care urmau să primească un mandat de execuție după epuizarea căilor obișnuite de apel.

Deși mandatul său de execuție este suspendat, condamnarea și sentința inițiale rămân în vigoare.