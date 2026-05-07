Țara în care angajații sunt îndemnați să vină în pantaloni scurți la birou, ca să nu fie nevoie să dea drumul la aerul condiționat

Japonia încurajează companiile să le permită angajaților să poarte pantaloni scurți la birou în această vară, ca să nu fie nevoie să dea drumul la aerul condiționat, în condițiile în care sunt așteptate temperaturi ridicate și costuri tot mai mari la energie, scrie Fortune.

Inițiativa reprezintă o versiune actualizată a campaniei „Cool Biz”, lansată de Ministerul Mediului din Japonia în 2005, care le cerea funcționarilor publici să renunțe la cravate și sacouri, dar nu permitea pantalonii scurți ca excepție. Acum, angajații au voie să vină la birou cu picioarele goale.

Angajații de la primărie au început deja să poarte tricouri și pantaloni scurți pentru a face față căldurii, potrivit The Japan News, în condițiile în care temperaturile din Tokyo s-au menținut săptămâna aceasta în jurul valorii de 24 de grade Celsius. Lucrătorii sunt încurajați, de asemenea, să înceapă programul mai devreme dimineața și chiar să lucreze de la distanță, acolo unde este posibil.

Japonia a introdus luna trecută un sistem special de avertizare pentru insolație. Vara trecută, între mai și septembrie, un număr record de peste 100.000 de persoane au ajuns la spital.

În mod tradițional, la Tokyo ideea de a veni la serviciu în pantaloni scurți era privită cu reținere. Însă regulile par să se relaxeze, pe măsură ce schimbările de mediu și conflictele globale obligă autoritățile să se adapteze.

Temperaturile au crescut în întreaga Japonie, iar încălzirea înregistrată între 2000 și 2020 a depășit chiar media globală, potrivit unui studiu publicat în 2021 de Agenția Internațională pentru Energie.

În plus, țara este prinsă în efectele tensiunilor generate de războiul SUA-Israel cu Iranul. 95% din petrolul de care are nevoie Japonia privine din Orientul Mijlociu, cea mai mare parte fiind transportată prin Strâmtoarea Ormuz.

Pantalonii scurți au fost mult timp un tabu la locul de muncă, fiind considerați o abatere prea mare de la ținuta tradițională de birou. Dar, așa cum Tokyo se adaptează la noua realitate, și alte țări ar putea fi nevoite să accepte propriile schimbări. În Asia, abordarea față de muncă se modifică deja radical: Vietnamul a îndemnat companiile să le permită angajaților să lucreze de acasă și să „reducă nevoia de deplasare și transport”, în timp ce Filipine și Sri Lanka promovează săptămâna de lucru de patru zile, în încercarea de a economisi energie.

Angajații din domeniile de birou sunt împărțiți atunci când vine vorba despre vestimentația potrivită la serviciu. Potrivit unui sondaj realizat în 2023 de Ipsos și The Wall Street Journal, 41% dintre americani au spus că nu este niciodată potrivit ca bărbații să poarte pantaloni scurți la birou, indiferent cât de cald ar fi afară. Totuși, percepția asupra ținutei pare să se schimbe în mediul de lucru post-COVID, influențat tot mai mult de generația Z.

Pandemia a schimbat fundamental felul în care oamenii se îmbracă pentru muncă, a declarat pentru Fortune, în 2024, Myka Meier, fondatoarea Beaumont Etiquette, o companie specializată în etichetă profesională. Înainte de lockdown, cămășile cu nasturi și pantofii eleganți erau norma. După ani în care angajații s-au conectat la ședințe de pe canapea, în pantaloni de trening și hanorace, mulți au adus aceeași nevoie de confort și la birou, odată cu revenirea la munca presencială.

Apoi a intrat generația Z pe piața muncii. Mulți dintre tinerii profesioniști au absolvit facultatea online, au făcut internshipuri remote în perioada lockdownului și au avut foarte puțin contact cu ținuta clasică de birou. Ei nu au experimentat cultura vestimentară de la locul de muncă înainte de pandemie, iar acum au o imagine și mai neclară despre regulile reale. Hazel Clark, profesoară de design și studii de modă la Parsons School of Design, a declarat pentru Fortune că generația Z și milenialii au deschis o nouă eră a ținutelor relaxate la serviciu.